자가점포 10개 매각·익스프레스 분리매각 추진 부실점포 41개 정리…3000억 규모 DIP대출도 “구조혁신 추진으로 지속가능한 기업 재도약”

[헤럴드경제=강승연 기자] 홈플러스는 슈퍼마켓 분리매각 및 부실점포 정리 등을 골자로 한 회생계획안에 대해 채권단과 공감대를 이뤄 본격적인 협의를 진행할 예정이라고 9일 밝혔다.

홈플러스는 이날 참고자료를 통해 “지난 6일 법원에 제출된 채권단 의견에서 ‘구조혁신형 회생계획안’ 접수 및 검토에 대한 반대 의견이 제기되지 않았다”며 이같이 알렸다.

홈플러스는 “홈플러스의 지속 가능성을 위해 구조혁신이 필요하다는 데 채권단의 공감대가 형성된 것”이라며 “회사·노동조합·채권단 간에 회생계획안의 세부 내용에 대한 본격적인 검토와 협의가 진행될 예정”이라고 설명했다.

회생계획안은 ▷현금흐름 개선을 위한 부실점포 정리방안 ▷체질개선을 통한 사업성 개선방안 ▷긴급운영자금 확보방안 등의 내용을 담고 있다. 홈플러스는 “계획이 차질 없이 이행될 경우 2029년 EBITDA(상각전영업이익)는 1436억원 수준의 흑자 전환이 가능할 것”이라고 밝혔다.

구체적으로 현금흐름 개선을 위해 향후 3년간 자가 점포 10개를 매각하고 슈퍼마켓(익스프레스) 사업부문을 매각하는 방안을 추진한다. 사업성 개선을 위해 6년간 41개 부실점포를 정리하고, 인력 재배치와 자연 감소를 통한 인력 효율화를 도모한다.

긴급운영자금 확보를 위해서는 3000억원 규모의 DIP 금융을 추진한다. 홈플러스는 “현재 가장 시급한 부분은 구조혁신 효과가 가시화되기 전까지 회사를 안정적으로 운영할 수 있는 긴급운영자금 확보”라고 강조했다.

이와 관련해 홈플러스는 대주주인 MBK파트너스와 최대 채권자인 메리츠가 고통분담 차원에서 선제적으로 참여하고, 이를 전제로 산업은행 등 국책기관도 대출을 통해 자금 지원에 일부 참여하는 방식을 제안한 바 있다.

홈플러스는 “주주사와 최대 채권자의 책임 있는 고통분담을 전제로 국책기관도 긴급운영자금 지원에 일부 참여함으로써 회생 가능성에 대한 세간의 불안과 우려를 일소하고 회생계획에 대해 노동조합을 비롯한 다른 이해관계자들의 동의와 지지를 얻을 것으로 기대하고 있다”고 했다.

그러면서 “앞으로도 법원과 채권단, 노동조합 등 모든 이해관계자와 성실한 협의를 통해 구조혁신을 차질 없이 추진하고, 지속 가능한 기업으로 재도약하기 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.