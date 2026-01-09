[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정보통신부는 12일부터 14일까지 3일 간 총 4회에 걸쳐, 우주항공청, 소속·공공기관, 유관기관 등 총 55개 기관으로부터 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 직접 주재로 업무보고를 받는다고 밝혔다.

과기정통부는 이번 업무보고를 통해 ▷AI 3대 강국 도약 본격 시동 ▷AI를 활용한 과학기술 연구개발 패러다임 전환 ▷PBS 폐지 이후 기관별 임무와 역할 정립 등 앞으로 박차를 가해야 할 국가 과학기술·AI 정책에 대해 부처와 기관이 하나가 되어 정책 방향을 조율하고 역량을 결집하는 계기로 삼을 예정이다.

12일 10시와 13시에는 과학기술 분야 출연연구기관과 공공기관이 대상이다. ▷국가과학기술연구회 ▷한국과학기술연구원 등 과학기술 분야 출연연구기관 21개 ▷한국연구재단, 과학기술사업화진흥원, 연구개발특구진흥재단, 한국과학기술기획평가원, 기초과학연구원, 한국나노기술원, 한국원자력의학원 등 총 28개 기관이 업무보고를 실시한다.

13일 14시 30분에는 과학관과 우정사업본부, 우정사업 분야 공공기관이 대상이다. ▷국립중앙과학관, 국립과천과학관, 국립광주과학관, 국립대구과학관, 국립부산과학관 ▷우정사업본부, 우체국금융개발원, 우체국물류지원단, 우체국시설관리단, 한국우편사업진흥원 등 총 12개 기관이 업무보고를 실시한다.

14일 10시에는 우주항공청 및 우주 분야 연구기관, 4대 과학기술원, AI·ICT 분야 소속·공공기관이 대상이다. ▷우주항공청, 한국항공우주연구원, 한국천문연구원 ▷한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 울산과학기술원 ▷정보통신산업진흥원, 한국지능정보사회진흥원, 한국인터넷진흥원, 정보통신기획평가원, 한국데이터산업진흥원 ▷국립전파연구원, 중앙전파관리소, 한국방송통신전파진흥원 등 총 15개 기관이 업무보고를 실시한다.

업무보고는 각 기관이 ▷핵심 기능 ▷그간의 성과 ▷2026년 중점 추진과제 등을 발표한 후, 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관의 주재로 참석자 전원이 자유롭게 토의하는 형식으로 이루어진다.

과기정통부는 각 기관이 현재 추진하고 있는 정책과 업무를 국민께 투명하게 알리고 적극적으로 소통하기 위해, 과기정통부 유튜브와 KTV를 통해 생중계한다.