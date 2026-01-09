[헤럴드경제=이명수 기자] 코미디언 정선희가 고(故) 안재환과 사별한 뒤 최화정의 집에서 지내며 큰 위로를 받았던 과정을 털어놨다.

뉴시스에 따르면, 8일 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에는 ‘정선희가 최화정을 평생 은인으로 여기는 이유’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 최화정은 정선희와의 우정을 언급하며 “자주 보지 못해도 눈빛만 봐도 서로의 마음을 안다”고 말했다. 이어 “내가 정말 다 망해서 갈 데가 없으면 선희네 집에 갈 수 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

이에 정선희는 안재환과의 사별 직후 시기를 회상하며 “나 진짜 망해 가지고 언니네 집에 보름 정도 있었다”고 조심스럽게 고백했다.

그는 “거기가 채광이 너무 잘됐다. 그냥 쇼파에 누워 햇빛만 받아도 힐링이 됐다”며 당시 느꼈던 따뜻함을 떠올렸다. 이어 “언니의 집은 마치 양지바른 곳 같았다”고 표현했다.

최화정은 “정선희의 집도 바로 앞이었는데 들어가기 싫다고 하더라”고 회상했고, 정선희는 “언니가 맛있는 걸 사 오고 수다 떨고 밥 먹었다”고 맞받았다.

정선희는 “그때는 언니의 에너지를 온몸으로 받던 기간이었다”고 말했다. 그러면서 “언니는 한 번도 내 문제의 핵심을 건드리지 않았다”고 했다.

그러면서 “한 번도 ‘너 이런 일 생겨서 어떡해’라는 주제로 접근을 안 하니. 내가 평범한 삶을 살 수 있다는 그런 희망을 가졌다”고 덧붙였다.

아울러 “(사람들이) 나한테 좁은 골목에 돼지 몰듯이 할 때가 있었다”며 “빨리 너의 입장을 밝혀 이럴 때 언니는 ‘선희야 간 많이 들어간 순대 먹을래’ 이런 느낌이었다”고 말했다.

정선희는 “그래서 위로를 배웠다”며 “진짜 위로는 일상을 얘기하는 거구나 라고 느꼈다”고 자신이 받은 감동을 전했다.