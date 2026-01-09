10년 경과 시 120%, 연금개시 시 180% 최저보증 45~85세 연금개시 선택 가능…종신연금형도 도입

[헤럴드경제=박성준 기자] KB라이프가 장기 노후소득 보장 기능을 강화한 ‘KB 넥스트 레벨업 연금보험(무)’을 출시했다고 9일 밝혔다.

이번 신상품은 금리연동형 적립식 연금보험으로, 장기간 유지할수록 연금 재원이 늘어나는 ‘넥스트 레벨업 보증’ 구조를 도입했다. 공시이율 변동과 관계없이 안정적이고 예측할 수 있는 노후 준비가 가능하도록 설계됐다.

연금 준비의 주요 전환점인 10년 경과 시점과 연금지급개시 시점에 각각 기본보험료 기준 최저 보증을 제공하는 게 특징이다. 40세 남성이 월 50만원씩 10년간 보험료를 내고 연금개시 나이를 80세로 설정할 경우(공시이율 2.45% 기준), 10년 경과 시점에는 총 납입보험료 6000만원의 120%인 7200만원을 보증한다. 연금지급개시 시점에는 180%인 1억800만원을 최저 보증한다.

KB라이프는 연금지급개시 이후 안정적인 소득 확보를 위해 종신연금형(연금총액보증)도 새롭게 도입했다. 보증기간 내에는 공시이율과 무관하게 일정한 연금연액을 지급하고, 이후에는 피보험자가 생존하는 동안 종신연금을 계속 받을 수 있다. 동일 조건 기준 연금총액보증기간 내에는 매년 약 1350만원, 보증기간 이후에는 연간 약 766만원의 종신연금을 받을 수 있다.

상품 구조도 다양한 생애주기와 라이프스타일을 고려해 유연하게 설계됐다. 보험료 납입기간은 10년과 12년 중 선택할 수 있고, 연금개시 나이는 45세부터 85세까지 설정 가능하다. 가입 가능 나이는 0세부터 70세까지다. 종신연금형(연금총액보증)의 경우 연금총액보증기간 내 사망 시 연금총액보증금액에서 이미 지급된 연금 누계액을 뺀 잔액이 유가족에게 지급된다.

KB라이프 관계자는 “이번 신상품은 ‘연금을 연금답게’라는 철학 아래, 상품을 오래 유지할수록 연금 재원이 실질적으로 증가하는 구조에 중점을 뒀다”며 “다양한 생애주기를 고려한 연금과 보장성 상품을 지속해서 선보이겠다”고 말했다.