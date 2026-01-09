전용 59㎡ 501가구 임대 공급 4베이 판상형…HUG 보증가입

현대엔지니어링은 ‘힐스테이트 오송역퍼스트’(조감도)가 9일 견본주택을 열고 임차인 모집을 시작한다고 밝혔다.

오송역현대지역주택조합이 민간임대 형식으로 공급하는 ‘힐스테이트 오송역퍼스트’는 지하 2층~지상 25층, 총 2094가구 대단지로 조성된다. 이번 공급분은 4베이(bay) 3룸의 판상형 구조를 갖춘 59㎡(전용면적) 501가구가 대상이다. 공식 홈페이지에서 우선공급 형태로 전체 물량의 60%(301가구)를 공급하고, 한국부동산원 청약홈을 통해 40%(200가구)를 일반공급 한다. 청약 일정은 12일 우선공급 접수, 13일 우선공급 당첨자발표, 16일 일반공급 접수, 21일 일반공급 당첨자 발표 순이다. 당첨자 계약은 25~29일까지 5일간 진행된다.

단지는 주택도시보증공사(HUG) 보증 가입이 의무화된 민간임대 아파트로 공급돼 보증금 미반환 우려가 없다. 최대 10년 동안 안정적으로 거주할 수 있고, 임대료 상승률도 연 5% 이내로 제한된다. 취득세, 재산세 등 세금 부담도 없다. 도보권에 위치한 KTX·SRT 오송역을 이용하면 서울 수서까지 40분대로 이동이 가능하다. 청주IC와 서세종IC를 통해 경부고속도로와 중부고속도로 진입도 편리하다.

인근에 오송역 일대 중심상업지구가 있고, 지역 대표 종합병원인 ‘베스티안 병원(오송)’이 있다. 단지 바로 앞 오송초등학교와 오송병설유치원이 있어 도보 통학이 가능하다.

지상에 차가 없는 공원형 단지로 설계했으며 순환 산책로, 커뮤니티 광장, H아이숲(실내놀이공간), 피트니스센터 등이 들어설 예정이다. 입주는 2027년 2월 예정이다. 서정은 기자