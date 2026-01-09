공사비 1.4조, 건설사 수주전 본격화 김보현 사장 “최고 명작 선보이겠다”

대우건설은 성수전략정비구역 4지구 재개발사업(성수4지구) 입찰 참여를 9일 공식화하며 전사적 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

성수4지구는 서울 성동구 성수2가1동 219-4 일대에 지하 6층~지상 65층, 1439세대 공동주택 및 부대·복리시설을 신축하는 사업이다. 총 공사비만 1조4000억원에 육박한다. 한강변을 대표하는 대형 랜드마크 정비사업으로 꼽힌만큼 업계에서는 치열한 수주 경쟁을 예상하고 있다. 대우건설은 본입찰 준비를 위해 현장설명회에 참석하고, 사전 사업 검토를 마쳤다.

대우건설은 성수 지역이 K-컬처를 대표하는 거점 잠재력이 크다는 점에 주목하고 있다. 대우건설 관계자는 “맨해튼, 브루클린, 비버리힐즈, 조지타운 등 대표적인 부촌들은 서로를 모방하지 않고 각 지역 정체성을 기반으로 대체 불가능한 가치를 창출해왔다”며 “많은 경쟁사들이 ‘강남 같은’이나 ‘강남을 능가하는’ 전략을 추구하는 것과 달리 다른 접근을 할 것”이라고 말했다.

대우건설이 제시한 비전은 ‘온리 원(Only One) 성수’다. 해당 관계자는 “도시적 맥락과 성수의 아이덴티티를 극대화해 ‘세계에 하나뿐인 성수’라는 독보적 가치를 구축하고 그 철학을 바탕으로 하이엔드 주거문화의 정수를 제시하겠다”고 강조했다.

대우건설은 하이엔드 주거 브랜드 ‘써밋’을 앞세워 신반포16차, 개포주공5단지 등 서초·강남권 서울 핵심 사업지의 시공사로 연이어 선정됐다. 한남뉴타운과 여의도 정비사업에도 ‘대우건설·현대건설·삼성물산’ 등 상위 3개사 중심의 질서 재편에 따라 시공권을 따내고 있다. 대우건설이 시공한 ‘한남더힐’은 준공 후 15년이 지난 현재까지도 예술, 조경, 커뮤니티가 어우러진 ‘주거예술’을 구현했다는 평가를 받는다.

김보현 사장은 “대우건설은 53년 건설 외길을 걸으며 축적한 압도적인 시공능력을 바탕으로 대한민국 주택부문 1위 자리를 지켜온 건설명가”라며 “성수4지구의 상징성과 미래가치를 담아낼 최고 수준의 주거 명작을 선보일 것”이라고 말했다.

한편 대우건설은 지난해 리뉴얼 ‘써밋’을 선보였다. 론칭 11년만의 새단장으로 대우건설은 이를 통해 브랜드 철학, 디자인 시스템, 커뮤니케이션 방식, 품질 기준까지 전반을 재정비하며 ‘하이엔드 2.0시대’ 출발을 선언했다. 서정은 기자