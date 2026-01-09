세계 최대 가전·IT전시회로 불리는 CES는 올해 사실상 ‘반도체 축제’나 다름 없었다. 개막 전부터 분위기를 띄운 건 입이 딱 벌어질 만한 신제품이나 화려한 공연이 아니었다. ‘칩 메이커’ 젠슨 황 엔비디아 CEO와 리사 수 AMD CEO가 같은 날 5시간 차이로 진행한 연설이 종일 화두에 올랐다.

최고 하이라이트는 개막 당일 저녁 열린 중국 PC회사 레노버의 기조연설이었다. 라스베이거스의 랜드마크로 꼽히는 2만석 규모의 ‘스피어’를 통째로 빌린 레노버는 이날 폴더블 스마트폰과 노트북 신제품을 공개했다.

그러나 대중의 관심은 신제품이 아닌 그 뒤에 등장한 사람들에게 집중됐다. 특별 게스트로 젠슨 황 CEO, 리사 수 CEO, 크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO, 립부탄 인텔 CEO 등이 줄줄이 무대에 올랐기 때문다.

흡사 반도체 업계의 ‘올스타전’을 보는 듯한 착각이 들 정도였다. CES에서 세계 주요 반도체 기업인들이 한 무대에 오르는 진귀한 장면이 연출된 것이다.

이는 인공지능(AI)이 산업 전반을 휩쓸고 있는 지금 패권은 곧 반도체에서 비롯된다는 점을 상징적으로 보여주는 장면으로 남았다. 자연스레 관심은 ‘올스타전’ 무대에서 보이지 않은 삼성전자로 향한다.

삼성전자 반도체는 이번 CES 기간 ‘무대 위’가 아닌 ‘무대 뒤’를 택했다. 라스베이거스 시내의 한 호텔에 고객사 전용 프라이빗 부스를 마련하고 이곳에서 2박3일 동안 주요 고객사들을 맞았다.

지난해 4분기 영업이익 20조원이라는 전례 없는 실적이 나온 당일에도 이를 자축하기보다 고객사들과의 물밑 논의에 집중하는 모습이었다.

겉으로는 조용한 듯 했지만 삼성전자는 이번 CES 기간 모든 사업부가 주력 제품들을 들고 출동해 총력전을 펼쳤다.

최근 고객사들로부터 호평을 받으며 기대감을 높인 6세대 ‘HBM4’와 저전력 D램 모듈 ‘소캠2’ 그리고 시스템LSI 사업부의 최신 모바일AP ‘엑시노스2600’, 이미지센서 등 주요 제품이 프라이빗 부스를 채웠다.

고객사 미팅을 위해 메모리사업부가 2개, 시스템LSI사업부와 파운드리사업부가 각 1개씩 룸을 운영했다. 공용 공간까지 포함하면 총 5개의 미팅 룸을 마련하고 전 사업부가 CES 현장에서 고객사를 상대로 열띤 홍보전을 펼쳤다. 엔비디아 관계자들도 이곳에 다녀가는 모습이 포착되기도 했다.

파운드리사업부는 수장인 한진만 사장이 작년에 이어 2년 연속 CES 현장을 찾았다. 직접 메인 전시장인 LVCC 내 부스까지 돌아보며 분 단위의 빠듯한 일정을 소화한 것으로 전해진다.

4분기 역대 최대 실적에 벌써부터 ‘메모리 최강자 삼성이 돌아왔다’는 평가도 나오지만 삼성전자는 여전히 내실 다지기에 주력하는 분위기다.

‘반도체 축제’였던 이번 CES 기간 삼성전자의 존재감에 아쉽다는 목소리도 나오지만 완성된 모습을 보여주고 싶어하는 삼성 특유의 ‘완벽주의’ 성향이 반영됐다는 평가도 나온다.

무대에 오를 채비를 서서히 끝내가고 있는 지금 ‘완벽’한 모습으로 돌아올 삼성전자의 첫 ‘공식 복귀전’이 기다려지는 이유다.