[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 군위군 (사)군위군교육발전위원회(이사장 김진열 군위군수)는 한국사학진흥재단과 함께 2026년 1학기 ‘군위군 행복기숙사’ 입사생을 모집한다고 9일 밝혔다.

군위군 행복기숙사는 한국사학진흥재단이 운영하는 공공기숙사로, 대학생들의 주거비 부담을 줄여 안정적인 학업 여건을 제공하기 위해 마련된 것이다.

군위군교육발전위원회는 2023년 한국사학진흥재단과 협약을 체결한 이후 수도권을 비롯한 주요 권역의 행복기숙사 입주 인원을 단계적으로 확대해 왔다.

이번 모집을 통해 수도권 4개소(홍제·동소문·독산·개봉동) 30명, 부산권(부경대) 10명, 대구권(대구 행복기숙사) 20명 총 60명의 입사생을 선발할 예정이다.

각 행복기숙사의 기숙사비는 월 20~30만 원대이나 (사)군위군교육발전위원회가 자부담 월 10만원을 제외한 금액을 전액 지원함에 따라 선발된 학생은 월 10만원만 부담하면 기숙사를 이용할 수 있다.

신청 자격은 공고일 기준 부모 또는 본인이 군위군에 1년 이상 주소를 두고 거주 중인 대학생으로, 서울수도권·부산경남권·대구경북권 대학 재학생이면 신청 가능하다.

입사 신청은 오는 30일까지 가능하며 군위군청 총무과 방문 우편 또는 전자우편을 통해 접수할 수 있다.

자세한 공고 내용과 신청 서식은 군위군청 홈페이지 및 (사)군위군교육발전위원회 홈페이지에서 확인할 수 있으며 기타 사항은 군위군청 총무과 교육노무팀으로 문의하면 된다.

(사)군위군교육발전위원회 이사장인 김진열 군위군수는 “행복기숙사 지원 사업은 지역 출신 대학생들의 주거 부담을 실질적으로 덜어주는 정책”이라며 “앞으로도 군위군과 군위군교육발전위원회는 학생들이 안정적인 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.