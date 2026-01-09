[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북도의회 정영길 의원(성주)이 대표 발의한 ‘경북도 과채류 농업 육성 및 지원 조례’가 한국매니페스토실천본부 주관 ‘제17회 2025 지방의원 매니페스토 약속대상’ 좋은조례 분야에서 우수상을 수상했다.

지난해 9월 제정된 이 조례는 전국 최초로 과채류 농업의 체계적 육성과 농가소득 증대를 위한 종합 지원체계를 마련한 점에서 높은 평가를 받았다.

우수품종 개발, 재배기술 교육, 유통·마케팅 지원, 친환경 재배 확대, 인력양성, 자연재해 대응 등 과채류 농업 전반을 아우르는 내용이 담겼다.

조례 제정 이후 시설원예 현대화, 에너지 절감시설 보급, 원예소득작목 육성 등 11개 사업에 약 370억 원 규모의 지원이 추진되며 실질적인 성과를 내고 있다.

성주참외과채류연구소도 지역균형발전 우수사례로 선정돼 연구 기반 강화 성과를 인정받았다.

정영길 도의원은 “이번 조례 제정이 단순한 입법에 그치지 않고 실질적인 사업 추진으로 이어져 농가소득 증대와 지역경제 활성화에 기여하고 있다는 점에서 더욱 의미가 크다”고 말했다.