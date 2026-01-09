차량 4대 전시…새로운 핸드오버 존 조성

[헤럴드경제=권제인 기자] BMW 그룹 코리아의 공식 딜러사인 내쇼날 모터스가 BMW 목포 전시장 및 서비스센터를 새롭게 단장해 오픈했다고 9일 밝혔다.

전라남도 목포시 연산동에 위치한 BMW 내쇼날 모터스 목포 전시장 및 서비스센터는 연면적 880.46㎡ 규모의 지상 2층 건물로, 신차 전시장과 서비스센터를 함께 갖춰 차량 상담부터 출고, 사후 정비까지 편리한 원스톱 서비스를 제공한다.

BMW 목포 전시장은 고객 동선과 전시 모델의 특성을 고려한 BMW 그룹의 새로운 전시 공간 콘셉트 ‘리테일 넥스트’를 적용해 한층 쾌적하고 여유로운 관람 환경을 갖췄다. 전시장에는 최신 BMW 모델 4대가 전시되며, 핸드오버 존을 새롭게 마련했다. 또한 미디어 월과 라이프스타일 전시 공간을 조성해 BMW 브랜드 감성을 자연스럽게 체험할 수 있도록 구성했다.

서비스센터는 총 5개의 워크베이를 갖춰 소모품 교체 및 일반 정비 등 신속하고 전문적인 서비스를 제공한다. 아울러 2층에는 고객 대기 공간을 마련해 정비 대기 시간에도 편안한 휴식을 취할 수 있도록 했다.

BMW 목포 전시장 및 서비스센터는 목포시청을 비롯해 주요 상권과 주거 밀집 지역에 인접해 있으며, 목포 IC와 가까운 입지로 지역 고객은 물론 인근 지역에서도 편리하게 방문할 수 있다.

BMW 내쇼날 모터스는 이번 새 단장 오픈을 기념해 전 차종 시승 행사 및 출고 고객 대상 혜택 제공, 방문객 사은품 증정 등 다양한 고객 이벤트를 순차적으로 진행할 예정이다.