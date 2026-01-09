[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대 간호학과가 한국간호교육평가원이 주관하는 2025년도 하반기 간호교육인증평가에서 최고등급인 ‘5년 인증’을 획득하며 간호교육의 질과 교육 운영 체계 전반에 대해 국가로부터 공식적인 인정을 받았다.

9일 계명문화대에 따르면 간호교육인증평가는 평가 결과에 따라 5년 인증, 3년 인증, 한시적 인증, 인증 불가 등 4개 등급으로 구분되며 이 중 5년 인증은 간호교육의 질이 안정적으로 유지되고 지속 가능한 교육 품질 관리 체계를 갖춘 대학에만 부여되는 최상위 등급이다.

계명문화대 간호학과는 이번 평가에서 성과기반 교육과정, 교수진의 전문성, 실습교육 환경, 학생 지원 체계, 학습성과 관리 등 간호교육 전반에서 우수성을 종합적으로 인정받아 최고등급인 5년 인증을 획득했다.

특히 2020년 하반기 간호교육인증평가에 이어 이번 평가에서도 연속으로 최고등급 5년 인증을 획득하며 간호교육의 질과 교육 운영 체계의 우수성을 다시 한번 입증했다.

계명문화대 간호학과는 이번 인증을 계기로 교육의 공공성과 책무성을 더욱 강화하고 ‘KMCU Nursing 2030’발전계획에 따라 ‘간호인성과 전문직 소양 함양’등 간호교육 선도 학과로서의 위상을 공고히 할 계획이다.

간호학과 김향동 학과장은 “이번 간호교육인증평가 5년 인증은 교수진과 학생, 교직원이 함께 만들어낸 값진 성과”라며 “앞으로도 변화하는 보건의료 환경에 능동적으로 대응하며 지역과 세계를 아우르는 글로컬 간호리더 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.