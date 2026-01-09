[헤럴드경제=나은정 기자] 새벽 시간 국도 한복판을 걷고 있던 치매 노인을 발견해 사고를 막은 육군 부사관의 사연이 뒤늦게 알려졌다.

9일 육군 제22보병사단에 따르면 율곡포병여단 소속 오종화 상사는 지난달 7일 오전 1시쯤 강원 고성군 토성면 학야리 인근 국도를 운전해 지나던 중 도로 한가운데서 걷고 있는 할머니를 발견했다.

당시 현장은 가로등이 거의 없는 데다 차량들이 비교적 빠른 속도로 오가고 있어 대형 사고로 이어질 수 있는 위험한 상황이었다.

오 상사는 즉시 차량을 갓길에 세운 뒤 할머니에게 다가가 안전한 장소로 이동시켰다. 이후 경찰에 신고한 그는 순찰차가 경찰이 도착할 때까지 할머니 곁을 지키며 2차 사고가 발생하지 않도록 주변을 살폈다.

확인 결과 해당 할머니는 속초에 거주 중으로, 치매를 앓고 있는 것으로 파악됐다.

오 상사는 할머니가 무사히 지구대로 이동하는 것까지 지켜본 뒤에야 현장을 떠났다.

오 상사는 “군인이기 이전에 한 사람의 시민으로서 당연히 해야 할 일을 했을 뿐”이라며 “앞으로도 전선의 최북단에서 국민의 생명과 안전을 지키는 데 앞장서겠다”고 말했다.