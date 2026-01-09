“경선하게 된다면 당심 지지 받도록 노력” “김병기, 결자해지해야…당 단호한 조치 필요” “이혜훈 청문회 보고 판단…비전·역량 보여야”

[헤럴드경제=주소현 기자] 김동연 경기도지사는 9일 “이재명 대통령 중심으로 성공한 나라를 만드는 게 중요하기 때문에 당의 친명(이재명)·비명은 의미가 없다”며 “경기도는 이재명 정부 성공을 위해서 국정 제1파트너로서 충분히 뒷받침하면서, 필요하다면 앞에서 끌면서 최선을 다하겠다”고 말했다.

김 지사는 이날 CBS라디오와 인터뷰에서 6·3지방선거 경기도지사 후보를 뽑는 당내 경선 전망을 묻자 이같이 답했다. 김 지사는 “앞으로 만약 경선하게 된다면 더욱더 우리 당원과 당심에 제가 지지를 받을 수 있도록 더 노력해야 한다고 생각하고, 열심히 노력하겠다”고 말했다.

야권에서 거론되는 경기도지사 후보군에 대해 김 지사는 “내란 세력과 담대하게 단절하는 분이 후보가 된다고 믿고 있다”고 답했다.

장동혁 국민의힘 대표의 12·3 비상계엄에 대한 첫 대국민 사과를 놓고 “후보 시절 윤석열의 개사과 비슷한 느낌까지 받을 정도로 진정성이 없다”고 강하게 비판했다. 김 지사는 “윤석열에 대한 언급이 없었고 내란과의 절연에 대한 언급이 전혀 없는 사과였기 때문”이라며 “다음날 찐윤 인사들을 등용하는 걸 봐서 그 사과에 진정성이 있느냐”고 말했다.

각종 비위 의혹으로 사퇴한 김병기 전 원내대표의 거취에 관해서는 “본인이 결자해지를 해야 한다”며 “국민 눈높이에 맞춰서 당에서 단호한 조치가 필요하다”고 했다. 또 “제기된 의혹이 본인 말씀대로 사실이 아니라면 명예 회복의 길은 있을 것”이라고 덧붙였다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명에 대해 “대통령께서 실용 위주로 한 인선이 아닌가 싶다”며 “본인의 실력에 대한 신뢰가 있고 또 아마 대통령께서 충분히 좀 매니저 할 수 있다는 그런 판단을 하신 것”이라고 말했다. 이 후보자의 갑질 및 재산 형성 과정 의혹은 “청문회에서 후보자의 소명과 또 청문회 내용을 보면서 판단하면 되지 않을까 싶다”고 했다.

그러면서 “그동안 내란에 대해서 했던 여러 가지 부적절한 언사와 행동이 있었다. 이 후보가 분명하게 사과하고 선을 진정성 있게 그어야 할 것”이라며 “국가 재정 전략이나 예산을 가지고 어떻게 이재명 정부의 성공을 위해서 뒷받침할 건지에 대한 비전과 역량을 보여줘야 하겠다”고 덧붙였다.