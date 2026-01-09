- 마약 밀수 차단부터 수출 활력 제고까지…새로운 형식의 몰입형 콘텐츠 선보여

[헤럴드경제= 이권형기자] 관세청은 국민들이 잘 모르는 관세청의 주요 기능과 역할을 보다 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 드라마 형식의 홍보영상 ‘수상한 손님’을 제작해 관세청 공식 유튜브 채널에 2026년 첫 게시물로 공개했다고 밝혔다.

이번 영상은 인기 코미디언 김원훈, 엄지윤과 협업해 제작했다. 기존의 단순 나열식 관세행정 소개 방식에서 벗어나, 시청자의 몰입도를 높이는 이야기 형식을 활용한 것이 특징이다. 카페 손님들과의 만남에서 벌어지는 사건을 4개의 에피소드로 구성하여 마치 로맨틱 코미디를 시청하는 듯한 재미를 선사한다.

각 에피소드는 ‘오늘의 안전을 지키고 내일의 경제를 키우는’ 관세청의 핵심 가치와 자연스럽게 연결되며, ▷마약수사, ▷탐지견활동, ▷국제물류감시, ▷수출입 물품 분석 등 세관의 4가지 주요 역할을 입체적으로 소개한다.

관세청은 본편 공개와 함께 에피소드별 숏폼 콘텐츠 제작, 감상평 이벤트 진행, 유관 협회·단체 공유 등 온·오프라인 채널을 활용한 적극적인 홍보에 나설 예정이다.

이명구 관세청장은 “보다 많은 국민이 관세청의 역할을 친근하게 접할 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 국민 눈높이에 맞춘 다양한 소통 방식으로 관세행정을 효과적으로 전달해 나가겠다”고 밝혔다.