13일 BMW 샵 온라인 통해 판매 320i M 스포츠 M 퍼포먼스 파츠 에디션 등

[헤럴드경제=권제인 기자] BMW 코리아는 BMW 샵 온라인을 통해 고성능 브랜드 BMW M의 정체성을 한층 강조한 1월 온라인 한정 에디션 5종을 출시한다고 9일 밝혔다.

2026년 새해 첫 라인업은 M 퍼포먼스 파츠를 장착한 BMW 3시리즈 스페셜 에디션 3종을 비롯해 최근 정규 모델로 출시된 BMW XM 레이블의 퍼스트 에디션과 BMW M3 컴페티션 M xDrive 투어링 스페셜 에디션으로 구성된다. 모든 모델은 오는 13일 오후 3시 BMW 코리아의 온라인 판매 채널인 BMW 샵 온라인을 통해 판매된다.

BMW 320i M 스포츠 M 퍼포먼스 파츠 에디션은 BMW 320i 정규 모델에 다양한 M 퍼포먼스 파츠를 적용해 스포티한 매력을 한층 강화한 특별 한정 에디션이다.

외관은 알파인 화이트 색상을 바탕으로 다양한 M 퍼포먼스 전용 파츠를 장착해 모터스포츠 감성을 배가했다. M 카본 그릴과 M 카본 리어 스포일러, M 카본 미러캡을 비롯해 측면 블랙 M 배지와 아라미드 섬유 강화 플라스틱으로 제작한 안테나를 더해 역동적인 감성을 강조했다. 실내에는 센사텍 꼬냑 인테리어 트림을 적용해 세련된 분위기를 연출했다.

BMW 320i M 스포츠 M 퍼포먼스 파츠 에디션은 단 10대 한정 판매되며, 가격은 6490만원이다.

BMW M340i 프로 M 퍼포먼스 파츠 에디션과 M340i 프로 M 퍼포먼스 파츠 엑스퍼트 에디션은 고성능 세단 BMW M340i를 기반으로 역동성을 부각하는 다채로운 M 퍼포먼스 파츠를 적용한 특별 한정 모델이다.

두 모델 모두 탄소 섬유 강화 플라스틱 소재의 M 카본 그릴, M 카본 미러캡, M 카본 리어 스포일러와 함께 아라미드 섬유 강화 플라스틱 안테나를 적용하고, 전용 블랙 M 배지를 측면 및 후면에 장착해 BMW M만의 스포티한 감각을 극대화했다.

여기에 BMW M340i 프로 M 퍼포먼스 파츠 엑스퍼트 에디션에는 M 카본 리어 디퓨저와 검은색의 사이드 스커트 장식을 더했다. 실내에는 두 에디션 모두 버네스카 가죽 소재의 인테리어 트림을 적용했다.

BMW M340i 프로 M 퍼포먼스 파츠 에디션은 10대 한정 판매되며, 가격은 8990만원이다. BMW M340i 프로 M 퍼포먼스 파츠 엑스퍼트 에디션은 30대 한정 판매되며, 가격은 9190만원이다.

BMW XM 레이블 퍼스트 에디션은 지난해 12월 선보인 BMW M 전용 초고성능 스포츠 액티비티 비히클(SAV) BMW XM 레이블의 정규 라인업 출시를 기념한 온라인 한정 에디션이다.

정규 모델에는 제공하지 않는 BMW 인디비주얼 프로즌 탄자나이트 블루를 외관에 적용했고 여기에 레드 캘리퍼가 조합된 M 스포츠 브레이크, 23인치 M 스타 스포크 제트 블랙 휠, M 하이글로스 섀도우라인을 적용해 초고성능 모델만의 강렬한 존재감을 완성했다.

실내에는 ‘나이트 블루’ 색상의 BMW 인디비주얼 메리노 가죽 익스클루시브 콘텐츠를 적용하고, 카본 파이버 M 시그니처 인테리어 트림으로 마감했다. 또한 알칸타라로 제작한 3D 프리즘 헤드라이너와 M 전용 라운지 시트, M 시트벨트 등을 적용해 럭셔리한 감성과 스포티한 분위기를 조화롭게 구현했다. 여기에 최상의 사운드를 들려주는 바워스 & 윌킨스 다이아몬드 서라운드 사운드 시스템을 기본 탑재했다.

BMW XM 레이블 퍼스트 에디션은 단 5대 한정 판매되며, 가격은 2억4000만원이다.

BMW M3 컴페티션 M xDrive 투어링 스페셜 에디션은 묵직한 존재감이 돋보이는 BMW 인디비주얼 나르도 그레이 외장색을 사용하는 등 내외관에 무채색의 절제된 감각을 담아낸 특별 한정 모델이다.

외관에는 앞 19, 뒤 20인치 M 더블 스포크 바이컬러 휠을 장착해 역동적인 인상을 강화했다. 실내에는 BMW 인디비주얼 풀 메리노 인테리어 트림이 적용됐으며, 가죽 시트는 실버스톤 & 블랙 투톤으로 구성해 세련된 대비감을 연출한다.

BMW M3 컴페티션 M xDrive 투어링 스페셜 에디션은 10대 한정 판매되며, 가격은 1억4600만원이다.