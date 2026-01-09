[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 최근 반려동물산업학과가 한국애견연맹 공인 애견미용사 3급 필기·실기시험 과정을 성공적으로 운영하며 실무 중심 교육 성과를 거뒀다고 8일 밝혔다.

이번 자격시험에는 반려동물산업학과 1학년 재학생 9명이 애견미용사 3급 시험에 응시했으며 대학원 동물보건학과 김규리 석사과정생은 애견미용사 2급 시험에 응시해 전문 평가를 받았다.

정규 교육과정과 연계한 자격증 취득 프로그램이 실제 성과로 이어졌다는 점에서 의미를 더했다.

반려동물산업학과는 미용·위생·건강관리 등 반려동물 산업 전반을 아우르는 특성화 교육과정을 운영하며 이론과 실습을 균형 있게 구성한 단계별 커리큘럼을 통해 현장 적합형 전문 인력 양성에 주력하고 있다.

특히 공인 자격증 취득을 정규 교과와 체계적으로 연계해 학생들의 실무 역량과 취업 경쟁력을 동시에 높이고 있다.

애견미용 담당 안혜민 교수는 “전공 교육과 공인 자격 취득을 연계한 실무 중심 교육의 성과를 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 산업 수요를 반영한 교육과정 고도화와 현장 연계 실습을 확대해 학과 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.