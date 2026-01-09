- 2027년 누리호 6호기에 탑재 발사

[헤럴드경제=구본혁 기자] 우주항공청과 한국항공우주연구원은 다음달 6일까지 ‘국산 소자‧부품 우주검증 지원 사업’의 우주검증위성 3호 탑재체에 대한 공모를 진행한다고 밝혔다.

우주검증 사업은 2024년부터 2027년까지 4년간 120억원의 사업비를 투입, 국산 전기‧전자 소자급 부품 및 반도체 등 연구 성과물의 우주검증을 지원하는 사업이다. 큐브위성 기반의 검증 플랫폼(12U급, 1U=10㎝×10㎝×10㎝)을 개발하여 국내 기업이 개발한 소자‧부품을 보드 및 모듈 단위로 최대 8U까지 탑재하여 우주 환경에서의 검증을 지원한다.

이번 공모를 통해 선정되는 우주검증위성 3호 탑재체는 2027년 예정인 누리호 6호기에 탑재되어 발사할 예정이다.

한편 지난해 선정된 우주검증위성 2호 탑재체는 ▷SK하이닉스의 DRAM과 UFS ▷㈜인세라솔루션의 고속‧정밀 조정 거울 ▷모멘텀스페이스㈜의 반작용휠 ▷KAIST의 자세결정 및 시스템 모듈 ▷코스모비㈜의 전기추력기용 1A급 할로우음극 ▷인터그래비티 테크놀로지스의 궤도 수송선 항전 장비 테스트베드 등이다. 올해 누리호 5차 발사를 활용해 우주검증이 지원될 예정이다. 또한 우주검증위성 1호는 지난해 11월 27일 누리호 4호기에 탑재되어 발사된 후, 12월 4일(목) 양방향 교신 성공했으며, 12월 18일부터 정상 임무를 수행하고 있다.

이효희 우주항공청 우주항공산업국장 직무대리는 “이번 공모는 국산 소자·부품이 우주 환경에서 실제로 검증되고 사용 이력을 쌓을 수 있는 기회를 제공하는 것으로, 앞으로도 우주산업의 기반이 되는 소자·부품의 경쟁력 제고를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.