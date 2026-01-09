팀리그 5R 6일차 SK렌터카에 4:1승 남은 3경기중 승점 5 확보시 자력우승 SK렌터카-하나카드, 종합 1위 ‘2파전’

[헤럴드경제=조용직 기자] PBA 팀리그 우리금융캐피탈이 ‘천적’ SK렌터카까지 꺾으며 5라운드 우승에 한 발 다가갔다.

8일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 5라운드 6일차 대회서 세트스코어 4:1 승리를 거뒀다. 4연승을 달리며 5라운드 5승1패(승점 16)로 2위 하이원리조트(5승1패·승점 11)와 격차를 승점 5까지 벌리며 단독 선두를 수성했다.

우리금융캐피탈은 불안하게 경기를 시작했다. 1세트 강민구-다비드 사파타(스페인)이 접전 끝에 에디 레펀스(벨기에)-응오딘나이(베트남)에 10-11(9이닝)로 패배했다. 하지만 스롱 피아비(캄보디아)-김민영이 2세트에 강지은-조예은을 9-0(5이닝)으로 완승을 거뒀고, 3세트엔 사파타가 강동궁을 15-12(9이닝)로 잡으며 세트스코어 2:1로 앞서갔다.

이어진 4세트에도 선지훈-김민영이 조건휘-히다 오리에(일본)을 상대로 2이닝 만에 9-4로 제압했으며, 5세트엔 강민구가 레펀스를 상대로 11-2(3이닝)로 돌려세웠다. 세트스코어 4:1 우리금융캐피탈 승리.

이번 시즌 SK렌터카를 상대로 첫 승을 거둔 우리금융캐피탈은 포스트시즌 진출이 유력해졌다. 남은 3경기 안에 승점 5 이상 확보시 5라운드 우승컵을 들어올리게 된다. 우리금융캐피탈은 남은 3경기에서 중하위권인 하림, 휴온스, NH농협카드를 차례로 만난다. 아울러 우리금융캐피탈은 정규리그 종합 순위도 4위(19승23패·승점 67)까지 올라서며, 3위 웰컴저축은행(24승18패·승점 70)을 턱밑까지 쫓았다.

파이널에 직행이 달린 정규리그 종합 1위 레이스도 더욱 치열해졌다. 정규리그 종합 1위를 노리고 있는 SK렌터카가 승점을 확보하지 못한 사이, 하나카드는 에스와이를 세트스코어 4:1로 제압해 2연패 탈출에 성공했다. 승점 3을 얻은 하나카드는 27승15패(승점 79)로 SK렌터카(26승16패·승점 80)를 다시 승점 1차로 따라잡았다.

또한 웰컴저축은행(24승18패·승점 70)이 크라운해태를 상대로 풀세트 승리로 승점 2 확보에 그쳐 정규리그 종합 1위 레이스에서 탈락했다. 웰컴저축은행은 잔여 3경기에서 모두 승리를 하더라도 SK렌터카의 현재 승점(80)을 넘지 못한다. 이로써 정규리그 종합 1위 경쟁은 SK렌터카와 하나카드의 2파전으로 펼쳐진다.