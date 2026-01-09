NYT 인터뷰 “대만 공격 않길 희망”

[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국의 대만 공격 등과 관련해 시진핑 중국 국가주석이 결정할 일이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 8일(현지시간) 공개된 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 “그(시주석)는 대만이 중국의 일부라고 여기며, (대만에 대해) 무엇을 할지는 그가 결정할 일(that‘s up to him)”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이어 “그러나 나는 그가 그것(대만 침공)을 하면 매우 기분 나쁠 것이라고 그에게 밝혔다”며 “나는 그가 그 일을 하지 않을 것으로 생각하고, 그러지 않기를 희망한다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 또 “그는 우리(미국)가 다른 대통령이 재임 중일 때 그것(대만 침공)을 할지 모르나 내가 대통령으로 재임 중인 동안은 하지 않을 것으로 생각한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 전임자인 조 바이든 전 대통령과 달리, 대만 유사시 미국의 참전 여부에 대해 분명한 입장을 밝히지 않고 있다.