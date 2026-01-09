‘K-캐주얼 교복’ 넘어 스포츠 의류까지 영역 확대

[헤럴드경제=강승연 기자] 형지엘리트의 학생복 브랜드 엘리트학생복이 교토국제중고등학교와 교복 공급 계약을 체결했다고 9일 밝혔다. 국내 교복 업계가 일본 시장에 진출한 사례는 엘리트학생복이 처음이다.

형지엘리트는 전날 일본 교토국제중고등학교에서 양측 관계자들이 참석한 가운데 교복 공급 계약 체결식을 진행했다. 계약에 따라 3월 신학기부터 교토국제중고등학교 전교생이 엘리트학생복을 입는다. 특히 교토국제고는 지난 2024년 일본 최고 권위의 전국고교야구선수권대회 ‘고시엔(甲子園)’을 제패하며 화제가 된 야구 명문이다.

학교는 뛰어난 소재를 바탕으로 기능성과 활동성을 갖춘 엘리트학생복 제품을 높이 평가했다. 학생들도 세련된 디자인에 높은 만족도를 보였다. 주목할 부분은 전통적인 교복 스타일이 주류를 이루는 일본 교복 시장에 한국식 캐주얼 교복을 처음으로 선보였다는 점이다.

형지엘리트는 이번 캐주얼 생활복 품목 공급을 시작으로 향후 라인업을 확대할 계획이다. 일본 현지에서 장기적인 파트너십을 구축하기 위해서다. 체육복과 스포츠 유니폼 등 스포츠 의류 분야의 확장도 준비하고 있다.

형지엘리트 관계자는 “이번 교토국제중고등학교 계약을 시작으로, 뛰어난 품질의 프리미엄 제품과 편안하고 캐주얼한 K-교복을 널리 알리며 차별화된 경쟁력을 이어가겠다”고 말했다.

한편 형지엘리트는 지난해 10월 일본 최대 패션 비즈니스 전시회 ‘패션 월드 도쿄 2025(FaW TOKYO 2025)’에 참가해 글로벌 바이어들에게 호평을 받았다.