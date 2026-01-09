조성명 강남구청장이 연설대 앞에서 발표를 하고 있는 사진이다.연설대에는 ‘2026 강남구 신년인사회’라는 텍스트가 적혀 있다.
[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)는 1월 8일 코엑스 오디토리움에서 2026년 신년인사회를 열었다.

조성명 구청장은 이날 “세계 최초의 주민 주도형 10분 도시계획을 시작한다”고 밝혔다. 이에 따른 30개 지하철역을 거점으로 한 역세권 고밀복합개발과 보행 중심 공간 개편에 대해 소개했다.


