딥엑스와 AI 칩 3년간 공동 개발 초저전력 AI 반도체로 속도·보안 강화 현장 자율 판단 로봇으로 서비스 영역 확대 기대

[헤럴드경제(라스베이거스)=정경수 기자] 현대자동차·기아가 로봇이 스스로 인지하고 판단하는 ‘온-디바이스 인공지능(AI)’ 기반 반도체를 개발, 피지컬 AI 구현에 속도를 낸다. 네트워크 연결에 의존하지 않고 실제 공간에서 자율적으로 작동하는 로봇을 앞세워 제조·물류를 넘어 서비스 산업 전반으로 로보틱스 적용을 확대하겠다는 구상이다.

현대차·기아 로보틱스랩은 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 파운드리 2026’에 참가해 AI 반도체 전문기업 딥엑스와 3년간 협력해 개발한 로봇용 온-디바이스 AI 칩 개발을 완료하고, 양산을 위한 준비를 마쳤다고 9일 밝혔다. CES 파운드리는 AI, 블록체인, 양자기술 등 차세대 핵심 기술을 주제로 올해 처음 신설된 프로그램이다.

이번에 공개된 AI 칩은 5W(와트) 이하의 초저전력으로 작동하면서도 실시간 데이터 분석을 통해 인지와 판단을 동시에 수행할 수 있는 것이 특징이다. 클라우드나 네트워크 연결에 의존하지 않기 때문에 지하 주차장이나 물류센터처럼 통신 환경이 제한적인 공간에서도 안정적인 작동이 가능하다. 반응 속도가 빠르고 외부 해킹 위험이 낮아 보안 측면에서도 강점을 갖는다.

현대차·기아 로보틱스랩은 이미 해당 기술의 실증에도 나섰다. 앞서 지난 2024년 6월부터 자체 개발한 AI 제어기를 서울 성수동 ‘팩토리얼 성수’에 적용해 안면인식 로봇 ‘페이시’와 배송 로봇 ‘달이’를 운영하며 성능과 품질을 검증해왔다. 이를 바탕으로 올해부터는 양산 로봇에 해당 AI 칩을 탑재하고, 병원과 호텔 등 다양한 서비스 공간에 로보틱스 토탈 솔루션 형태로 확대 적용할 계획이다.

이번 협력은 현대차·기아의 AI·소프트웨어 개발 역량과 딥엑스의 반도체 기술을 결합해 성능과 비용 효율성, 공급 안정성을 동시에 확보했다는 점에서 의미가 크다는 평가가 나온다. 현대차·기아는 로봇 양산 단계에서 필요한 최적화된 AI 솔루션을 조기에 확보하는 동시에, 공급망 리스크를 줄이고 유연성을 강화하게 됐다.

현동진 현대차·기아 로보틱스랩장은 8일(현지시간) ‘CES 파운드리 2026’에서 “피지컬 AI를 실현하기 위해 로보틱스랩은 ‘공간의 로봇화’라는 비전 아래 로봇의 AI와 소프트웨어를 개발하고 있다”며 “저전력·고효율의 스마트한 로봇을 통해 사용자가 체감할 수 있는 가치를 창출하겠다”고 말했다.