농식품부, 8개 언어 온라인 방역교육 1월부터 운영 축산차량 소독·장화 갈아신기 등 게임처럼 학습

[헤럴드경제=김용훈 기자] 외국인 근로자와 신규 축산농장주가 스마트폰만으로 가축방역 수칙을 배울 수 있는 온라인 교육 프로그램이 정식 도입된다. 언어 장벽과 집합교육의 한계를 넘어 현장 방역 역량을 높이겠다는 취지다.

농림축산식품부는 가축위생방역지원본부와 함께 2026년 1월부터 ‘가상농장 가축방역 교육프로그램’을 본격 운영한다고 9일 밝혔다. 이 프로그램은 축산농장에서 반드시 지켜야 할 기본 방역 수칙을 가상공간에서 체험형·게임형 콘텐츠로 학습할 수 있도록 설계됐다.

그동안 축산농장주는 가축전염병 예방법에 따라 외국인 근로자에게 방역교육을 실시해야 했지만, 언어별 교육 콘텐츠와 비대면 관리 시스템이 부족해 현장에서는 교육 이행에 어려움이 적지 않았다. 농식품부는 이런 문제를 해소하기 위해 온라인 기반 교육 프로그램을 마련했다.

이 프로그램은 2025년 2~12월 두 차례 시범운영을 거쳤다. 국내 농장에서 근무하는 외국인 근로자 약 7000명을 대상으로 한 시범운영 결과, 대부분이 1~2시간 내 교육을 마쳤고 종합만족도는 5점 만점에 4.10점을 기록했다. 특히 체험형 구성과 언어 번역이 방역수칙 이해에 도움이 된다는 평가가 나왔다.

교육은 한국어를 포함해 영어·중국어·네팔어·태국어·캄보디아어·베트남어·미얀마어 등 총 8개 언어로 제공된다. 축산차량 소독, 장화 갈아신기, 외부인·외부차량 관리, 의심 증상 발견 시 신고 요령 등 기본 방역 수칙을 가상농장 안에서 영상과 미션 방식으로 익힐 수 있다. 공항·항만 입국 시 검역 준수 사항과 축종별(소·돼지·가금) 방역요령도 포함됐다.

별도 앱 설치 없이 웹사이트에 접속해 회원가입만 하면 바로 수강할 수 있으며, 학습관리시스템(LMS)을 통해 수강 이력 관리와 수료증 발급도 가능하다. 농식품부는 지방자치단체와 생산자 단체를 중심으로 프로그램 활용을 확산시킨다는 계획이다.

이동식 농식품부 방역정책국장은 “축산농장의 모든 관계자가 기본 방역수칙을 지키는 것이 가축방역의 출발점”이라며 “스마트폰만 있으면 언제 어디서든 교육받을 수 있는 환경이 마련된 만큼, 국가 책임 방역 강화에 도움이 될 것”이라고 말했다.