美, 그린란드 주민에 일시불 금전제공 검토 美편입 지지 여론 조성 의도 관측

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 트럼프 행정부가 그린란드 확보를 위한 여론 조성 작업의 일환으로, 현지 주민들에게 1인당 1만~10만달러까지 금전적 보상을 제공하는 방안을 검토중이다.

로이터통신은 8일(현지시간) 사안에 정통한 관계자 4명을 인용, 이 같이 보도했다. 백악관 참모들을 포함한 미 고위 당국자들은 그린란드 주민 1인당 1만달러(약 1454망원)에서 최대 10만달러(약 1억4540만원)까지 금전을 제공하는 방안을 논의해왔다고 전해졌다.

이는 현지 주민들이 미국 영토 편입안을 지지하도록 하기 위한 ‘여론전’ 차원에서 논의되는 안으로 보인다. 트럼프 행정부는 안보 및 경제적 이유를 들어 그린란드를 확보해야 한다고 강조해왔다. 그린란드 확보 방안으로 무력을 통한 병합에서부터 러시아와 알래스카를 두고 벌였떤 것처럼 ‘구매’하는 방안까지 다양한 안이 언급되고 있다.

주민들에게 금전적 보상을 한다는 구상은 그린란드 장악을 위한 방안 중 ‘구매’로 귀결되는 것이다. 행정부 내에서 스티브 밀러 백악관 부비서실장 등 강경파들은 그린란드 확보를 위해 무력사용도 불사한다는 입장을 내비쳐 최근 논란을 빚고 있다.

그린란드는 덴마크의 자치령이다. 덴마크는 그린란드를 절대 팔지 않겠다는 입장을 분명히 하고 있다. 북극해에 있는 그린란드는 300년간 덴마크의 지배를 받다가 1953년 덴마크에 공식 편입됐다. 2009년부터는 외교·국방을 제외한 모든 정책 결정에서 자치권을 행사하고 있다.