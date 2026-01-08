계열사 합병 발표 전 주식 매수해 수억원 시세차익

[헤럴드경제=박성준 기자] 검찰이 계열사 합병 정보를 미리 알고 주식을 사들여 시세차익을 얻었다는 메리츠금융그룹 임원들의 혐의를 확인하기 위해 압수수색에 나섰다.

8일 법조계에 따르면 서울남부지검 금융조사1부(임세진 부장검사)는 이날 서울 영등포구 메리츠증권 본사 등을 압수수색하고 있다. 메리츠금융지주 부회장 사무실 또한 압수수색 대상에 포함됐다.

금융위원회 산하 증권선물위원회는 지난해 7월 정례회의에서 메리츠화재 전 사장 A 씨와 상무급 임원들을 자본시장법 위반(미공개정보 이용) 혐의로 검찰에 고발했다.

이들은 2022년 11월 메리츠금융지주의 메리츠화재와 메리츠증권 합병 발표 정보를 미리 알고 가족 계좌를 동원해 주식을 대규모로 매수한 것으로 조사됐다. 메리츠금융지주는 당시 메리츠증권과 메리츠화재를 100% 자회사로 편입해 합병한다는 계획과 주주환원 계획을 발표했고, 발표 이튿날 3개 종목은 모두 상한가를 기록했다. 이들은 관련주 주가가 급등하자 보유 주식을 매도해 수억원대 시세차익을 얻은 것으로 파악됐다.

검찰은 관련 의혹을 규명하기 위해 지난해 9월에도 강남구 메리츠금융지주, 메리츠화재 사무실과 혐의자들 주거지 등을 압수수색한 바 있다.