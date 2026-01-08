[헤럴드경제=나은정 기자] 주말 동안 중부지방과 호남을 중심으로 많은 눈이 내릴 전망이다. 특히 호남 일부 지역에는 대설경보가 내려질 가능성도 있어 안전사고에 각별한 주의가 요구된다.

8일 기상청에 따르면 9~10일 우리나라 고도 약 5㎞ 대기 상층으로 영하 40도~영하 35도의 찬 공기가 통과하면서 전국에 눈이나 비가 내리고 강풍이 불겠다.

금요일인 9일 새벽부터 오전 사이에는 한반도 상공에 자리한 찬 공기와 남서쪽에서 유입되는 상대적으로 따뜻하고 습한 공기가 충돌하면서 중부지방을 중심으로 눈이 날리기 시작하겠다. 이후 9일 밤부터 10일 아침까지 저기압이 접근해 한반도 북쪽을 지나면서 남서풍이 강화되고, 중부지방에 본격적인 눈 또는 비가 내릴 것으로 보인다.

강수 형태가 갈리는 경계는 점차 내륙으로 이동해 서울은 눈과 비가 섞이겠고, 경기 북동부와 강원 내륙·산지 등 기온이 낮은 지역에는 눈이 집중될 전망이다.

10일 오전부터는 저기압이 한반도 동쪽으로 빠져나가고 찬 북서풍이 불어들면서 눈이 내리는 지역이 더욱 확대되겠다. 북서풍이 상대적으로 따뜻한 서해를 지나며 형성된 구름대가 내륙 깊숙이 유입되기 때문이다.

기상청은 경기 동부에 10일 오전부터 오후까지, 강원 내륙과 산지에 10일 새벽부터 저녁까지 시간당 1~3㎝의 눈이 내릴 수 있다고 경고했다. 강원내륙·산지 일부엔 시간당 5㎝ 안팎의 폭설이 쏟아질 가능성도 있다.

10일 밤부터 11일까지는 영하 40도의 찬 공기가 상층을 뒤덮으며 북서풍이 호남으로 향해 호남 지역에 매우 많은 눈이 내릴 것으로 예상된다. 일부 지역엔 대설경보도 예상되는데, 24시간 새로 내려 쌓이는 눈이 20㎝ 이상(산지는 30㎝ 이상) 쌓일 경우 대설경보가 발령된다. 전북은 10일 오후부터 밤, 광주와 전남은 같은 날 밤 시간당 1~3㎝, 많을 때는 5㎝ 안팎의 강한 눈이 내릴 수 있다.

이 기간 영남 내륙 일부 지역에도 눈이 내려 쌓이겠다.

10일까지 예상 적설량은 강원 내륙·산지 3~10㎝(북부 내륙·산지 최대 15㎝ 이상), 경기 동부 3~8㎝, 호남 2~7㎝, 서울·인천 1~3㎝, 경기서부·서해5도·충청·경북남서내륙·경북북부내륙·경북북동산지·경남서부내륙·울릉도·독도·제주산지 1~5㎝ 등이다. 강수량은 수도권과 충청, 강원 내륙·산지, 전북 등에 5~10㎜가 예상된다.

월요일인 12일 오후부터 13일 새벽 사이에도 북쪽을 지나는 또 다른 저기압의 영향으로 중부지방을 중심으로 다시 눈이나 비가 내릴 전망이다. 11일에는 찬 공기가 재차 내려오며 한파가 찾아오겠다.