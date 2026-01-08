간부공무원 ‘청렴 다짐’ 결의로 청렴 행정 실천 다져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 광진구(구청장 김경호)는 국민권익위원회가 주관한 2025년 공공기관 종합청렴도 평가에서 3년 연속 1등급을 달성한 가운데 8일 열린 국장단회의에서 간부공무원들이 청렴 실천 의지를 다시 한번 다졌다.

이날 회의에는 구청장과 부구청장을 비롯해 국·소장 등 간부공무원들이 참석, 종합청렴도 3년 연속 1등급 달성의 의미를 되새기고 2026년 새해를 맞아 청렴 문화 확산을 위한 실천 의지를 함께 다졌다.

특히 청렴이 일회성 성과가 아닌, 지속적으로 실천해야 할 행정의 기본 가치임을 다시 한번 확인했다.

광진구는 그동안 ▲부패 취약 분야에 대한 선제적 개선 ▲부패리스크맵 운영을 통한 체계적 관리 ▲간부공무원의 청렴 실천 솔선수범 ▲직원 참여형 청렴 시책 추진 등 전 조직이 함께하는 청렴 정책을 지속적으로 추진해 왔다.

이를 통해 조직 전반에 청렴 문화를 정착시키며 높은 평가를 받았다.

김경호 광진구청장은 “종합청렴도 3년 연속 1등급은 어느 한 부서나 개인의 성과가 아니라, 전 직원이 함께 노력해 이뤄낸 값진 결과”라며“오늘 간부공무원들의 청렴 다짐을 새로운 출발점으로 삼아, 구민이 체감할 수 있는 청렴 행정을 더욱 굳건히 실천해 나가겠다”고 말했다.

광진구는 앞으로도 청렴을 행정의 최우선 가치로 삼아 제도 개선과 조직 문화 내실화에 힘쓰고, 구민 신뢰를 높이는 투명하고 책임 있는 행정을 지속적으로 추진할 계획이다.