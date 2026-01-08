‘애니계의 칸’ 수상 김보솔 감독 영화 ‘광장’ 평양 주재 스웨덴 서기관 보리와 복주, 명준 ‘외로움’ 자욱한 영화 속 韓 영화 미래 보여

[헤럴드경제=손미정 기자] 생명력이라곤 찾아볼 수 없는 차갑고 쓸쓸한 겨울의 한 자락. 삼엄한 체제 속에서 서로를 마주한 외로움들이 기어이 저 나름의 온기를 피운다. 투박하지만 섬세하게 의도된 연출과 박진감 넘치는 전개, 숨 막히는 몰입감에 한동안 잊고 있었던 긍정의 단어가 선명하게 떠오른다. 희망, 그리고 가능성. 오는 15일 개봉을 앞둔 애니메이션 영화 ‘광장’이다.

영화 ‘광장’은 김보솔 감독의 한국영화아카데미(KAFA) 졸업 작품이자 장편 데뷔작이다. 최인훈 작가의 소설 ‘광장’에서 영감을 받았다. 영화는 북한을 배경으로, 본국으로 떠나야 하는 외교관 ‘보리’와 그와의 미래를 포기할 수밖에 없는 ‘복주’, 그리고 이를 바라보는 통역관 ‘명준’에 대한 이야기를 그린다.

자전거를 타고 눈길 위를 달리는 평양 주재 스웨덴 서기관인 ‘보리’. 그가 멈춰 선 교차로에는 신호봉을 들고 서 있는 교통보안원 ‘서복주’가 서 있다. “복주랑 같이 있어야죠.” 평양 어디에서든 경계의 대상인 금발의 파란 눈을 가진 이방인은 북한에서 복주와의 미래를 꿈꾼다. 하지만 평양에 더 머무르겠다는 보리의 요청이 상부에 거절당하고, 복주와의 비밀스러운 만남은 정해진 결말을 향해 간다.

보리의 일거수일투족을 따라다니는 통역관 ‘리명준’은 그런 보리를 먼발치서 지켜본다. 보리를 퉁명스레 대하며 그와 거리를 두지만, 명준은 누구보다 가까이서 보리의 일상을 함께한다. 시린 바람이 쉴 새 없이 휘젓고 다니는 겨울의 고요한 적막 속에서도, 생기를 잃어버린 도시의 어느 곳에서도 두 사람은 혼자이면서 함께다.

낮에 함께 다닐 수도, 손을 잡고 걸을 수도 없다. 떠나야만 하는 보리와 남아야만 하는 복주. 얼마 남지 않은 시간을 함께 보내자며 서로를 향해 웃는 것도 잠시, 그들의 밀회를 수상한 남자가 지켜보고 있음을 눈치챈다. 그날 이후 복주는 사라진다. 그리고 보리는 처절하게 복주를 찾아 나선다. 모든 의욕을 잃고, 술에 취해 길에서 쓰러진 보리를 일으켜 세우는 건 명준이다.

“명준은 알잖아요.” 보리는 명준을 잡고 복주와 마지막 인사를 하게 해달라며 애원한다. “이기적인 새끼”. 참지 못한 명준의 한마디가 보리의 가슴을 때린다. 보리는 인사조차 하지 못한 연인을 다시 만날 수 있을까. 또 복주는 대체 어디로 사라진 것일까. 그리고 이 모든 것을 지켜본 명준은 어떤 선택을 할까.

제작 기간만 5년 11개월이 걸린 이 애니메이션은 생소하고 낯설다. 손맛을 잔뜩 머금은 영화는 거칠고, 투박하다. 화려한 움직임도, 매끄러운 전환도 없다. 덕분에 꾸밈없이 생생한 감정의 파동이 러닝타임 내내 스크린을 뚫고 나온다. 차갑고 외로우며 안타깝고 처절한 감정들로 73분을 온전히 집어삼켜진다.

이 영화를 지배하는 가장 강력한 감정은 ‘외로움’이다. 한국말도 잘하고 김치도 잘 먹지만 낯선 이방인일 뿐인 보리와, 감시와 억압의 체제에서 외로움에 대한 자각조차 없이 살아온 명준. “너무 불안했기 때문에 외로운 적은 없었다”. 김 감독이 시나리오를 쓰는 과정에서 탈북민 출신 오진하 감독에게 들은 이 한마디는, 명준을 통해 투영한 또 다른 ‘외로움’의 출처가 됐다.

그런 보리의 외로움은 복주의 따뜻한 미소 앞에서 눈 녹듯 사라진다. 명준의 외로움은 그 ‘감정’을 자각하는 순간 짧은 자유로 치환돼 그를 움직인다. 가장 삼엄한 도시에서 홀로 서 있는 외로움들 사이에 작은 불꽃들이 인다. 외로움을 이야기하는 영화는 아이러니하게도 뜨거운 무언가를 남긴 채 끝이 난다. 멀리서 보면 비극인 듯 보이지만, 가까이 들여다보면 어쩌면 해피엔딩이다.

영화 ‘광장’은 지난해 유수의 영화제를 휩쓸며 남다른 작품성을 인정받았다. ‘애니메이션계의 칸’이라 불리는 안시국제애니메이션 영화제에서 한국 영화로는 유일하게 본상을 수상했고, 부천국제판타스틱영화제에서는 감독상을 받았다. 부천영화제 심사위원단은 시상 당시 “한국 애니메이션의 아름다운 진일보를 보여줬다”고 평가했다.

부러운 것이 지는 거라면 이미 여러 번 졌다. 특히 지난해가 그랬다. 일본 애니메이션이 온 나라를 뒤흔들어 놓더니 연말에는 디즈니 애니메이션이 극장가에 휘몰아쳤다. 왜 우리는 하지 못할까. 잔인한 현실이 가뜩이나 위기를 이야기하는 한국 영화를 소리 없이, 무겁게 짓눌렀다.

‘광장’을 보고 나서, 새해에도 잔뜩 무겁기만 했던 마음이 한결 가볍다. “제약 없는 이야기를 하고 싶다”며 애니메이션을 택한 과감함, 섬세하고 촘촘하게 쌓은 감정의 층위, 그럼에도 몰입감을 놓치지 않은 스토리텔링과 연출력이 다음 작품에 대한 기대감을 잔뜩 품게 만든다. 신예 감독이 만든 한 시간 남짓의 애니메이션. 이 한 편이 걱정 한가득 안고 새해를 맞은 극장가에 작은 위안이 될 수 있길 바라본다. 15일 개봉.