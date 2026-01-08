[헤럴드경제=이원율 기자]니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 도널드 트럼프 미국 행정부가 향후 수년간 베네수엘라의 석유 산업을 장악하려는 계획을 세우고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 7일(현지시간) 전했다.

트럼프 대통령은 이를 통해 국제유가를 배럴당 50달러 선까지 낮춘다는 구상도 참모들에게 피력한 것으로 알려졌다.

보도에 따르면 백악관은 베네수엘라 국영 석유회사(PDVSA)에 대한 통제권 행사 방안을 검토하고 있다.

이 계획의 핵심은 PDVSA가 생산하는 원유 대부분을 미국이 확보해 직접 판매하고, 유통하겠다는 것이다.

이 구상이 실현되면 미국은 자국 내 생산량과 베네수엘라 등 해외 진출 기업들의 물량을 합쳐 서반구 석유 매장량의 대부분을 관리할 수 있다.

이는 베네수엘라 내 중국·러시아의 영향력 배제, 미국 소비자를 위한 에너지 가격 인하 등 목표를 이루기 위한 전략으로 읽힌다.

트럼프 대통령은 유가 인하를 경제 성장의 주요 동력으로 여기고 있다.

특히 오는 11월 중간선거를 앞두고 지지율이 하락하는 상황 중 물가 안정은 시급한 과제로 떠오른 상황이다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 “트럼프 대통령의 베네수엘라 석유 통제는 미국과 베네수엘라 국민 모두에게 막대한 혜택이 될 것”이라며 “과거 마두로의 불법 마약테러 정권 자금줄로 쓰인 석유가 이제 제자리를 찾는 것”이라고 설명했다.

PDVSA도 트럼프 행정부와 원유 수출을 위한 협상에 진전을 보고 있다고 이날 밝혔다.

PDVSA는 이날 텔레그램과 인스타그램 등 SNS를 통해 배포한 성명에서 “우리는 미국과의 협상이 셰브런을 비롯한 글로벌 기업에 적용된 방식과 유사한 시스템에 따라 진행되고 있음을 알린다”며 “베네수엘라가 국내 석유에 대한 유일 권리를 가진 국가라는 원칙을 지키며 상호 이익을 보장하는 게 주 목표”라고 했다.

마두로 정부 하에서 석유 판매 관련 의사결정권자 중 한 명은 델리 로드리게스 현 임시 대통령이었다.

로드리게스 임시 대통령은 부통령 시절 석유부 장관을 겸임했다.

이는 현재 진행되는 PDVSA와 미 당국 간 석유 수출 협의 과정에서도 로드리게스 임시 대통령의 ‘협력 의사’가 반영됐다는 점을 시사한다.