‘산학연 AI 교육 융합센터’ 출범

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 국립한국해양대학교는 해양·조선·항만물류 산업과 인공지능(AI) 기술을 결합한 실무형 전문인재 양성을 위해 ‘산학연 AI 교육 융합센터’를 공식 출범하고 본격적인 운영에 들어갔다고 8일 밝혔다.

이번 센터 설립은 대학 부속시설인 산학연ETRS센터가 그동안 축적해 온 산업체 협력 기반 교육·연구 성과를 한 단계 발전시킨 것이다. 기존의 단기적이고 분절된 교육 체계를 넘어 교육·연구·산업 현장을 유기적으로 연계하는 통합 플랫폼을 구축해 산업 수요에 부합하는 AI 인재를 체계적으로 양성하는 데 목적이 있다.

센터는 ▷스마트조선 ▷자율운항 ▷스마트항만 ▷해양에너지 ▷친환경 선박 분야를 중심으로 AI 기초·심화 교육을 운영하고, 조선소·선사·항만기업 맞춤형 실무 프로젝트, 산업체 공동연구 및 현장 실증, 재직자와 예비 인재를 대상으로 한 역량 강화 프로그램 등을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

특히 산업 현장의 요구를 교육과정 설계 단계부터 반영해 교육 이수 후 즉시 현장에 투입할 수 있는 실전형 해양 AI 인재 양성에 주력할 방침이다.

류동근 국립한국해양대학교 총장은 “지난 1년간 산학연ETRS센터를 통해 다양한 인공지능 교육을 운영하며 실질적인 인재 양성 성과를 확인했다”며 “산학연 AI 교육 융합센터는 그간의 경험과 성과를 체계화·확산하는 핵심 플랫폼으로 해양·조선·항만물류 산업의 디지털 전환을 선도하는 국가 대표 AI 교육 거점으로 성장하도록 대학의 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.