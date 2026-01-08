예비창업부터 실증·시제품까지 전주기 지원체계

[헤럴드경제(광주)=서인주기자] 광주시가 창업 초기기업(스타트업)의 시작부터 성장, 세계 진출에 이르는 전 과정을 체계적으로 지원하기 위해 핵심 창업 기반시설을 구축, 전 주기 창업지원체계를 본격 가동한다.

광주광역시(시장 강기정)는 오는 2월 본촌산단 내 ‘창업기업성장지원센터’와 3월 광주역 창업밸리 내 ‘스타트업 복합허브센터’를 준공할 계획이다.

이는 지난해 3월 개관한 스테이지(빛고을창업스테이션)를 중심으로, 창업기업성장지원센터-스타트업 복합허브센터를 하나로 연결하는 ‘창업 기반시설 삼각벨트’의 완성을 의미한다.

광주시는 삼각벨트를 통해 예비창업부터 기술 실증, 시제품 제작까지 이어지는 전주기 창업 지원 체계를 완비, 성장 잠재력이 높은 창업기업을 집중 육성할 방침이다.

먼저 스테이지(빛고을창업스테이션)는 예비 창업자와 초기 창업기업을 발굴·육성하는 거점 인큐베이터로, 기술창업 아이디어 검증과 사업화 초기 단계를 집중 지원한다. 지난해 예비·초기 창업기업 37개사를 대상으로 투자 유치, 대·중견기업 협업 모델 개발, 해외 진출, 역량 강화 등을 집중 지원하고 있으며, 창업기업의 성장을 견인할 31개 전문 지원기관도 입주해 한층 탄탄한 창업 생태계 공간으로 만들어가고 있다.

창업기업성장지원센터는 제조 기반 창업초기기업을 위한 제조창업 성장 거점으로 운영한다. 80개 입주공간을 갖춘 이 센터는 ▷제조 창업기업 시제품 개발·제작 지원 ▷창업기업과 제조 마스터기업 간 매칭 및 협업과제 추진 등을 통해 제조 역량을 갖춘 창업초기기업의 안정적인 성장을 뒷받침할 예정이다.

스타트업복합허브센터는 창업기업의 기술 고도화와 실증을 전담하는 핵심 거점으로 운영한다. 30여 개 기업이 입주해 기술 실증과 투자 유치, 기업 간 협업이 한곳에서 이뤄지는 ‘원스톱 성장 허브’ 기능을 수행한다. 이를 통해 창업기업의 기술 경쟁력과 사업 성공 가능성을 동시에 높일 계획이다.

광주시는 이들 창업 거점을 유기적으로 연계해 기업이 보유한 기술을 한 단계 끌어올리고, 시장 진출 이전 단계의 제품과 서비스를 실증·검증할 수 있도록 지원해 창업 성공가능성을 높일 방침이다.

이를 통해 창업 기반시설 구축을 넘어 창업 성공률을 실질적으로 높이는 도시, 지역 산업과 일자리를 함께 키우는 창업 중심 도시로 도약해 ‘부강한 광주’ 실현의 토대를 다질 계획이다.

강기정 시장은 “창업은 도시의 미래 경쟁력을 결정짓는 핵심 동력”이라며 “광주는 창업 기반시설 구축에 그치지 않고, 창업이 실제 성과와 일자리로 이어지는 구조를 완성해 ‘부강한 광주’를 만들어 가겠다”고 말했다.