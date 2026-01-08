‘냉부’·‘흑백2’ 등 방송서 실력·인품 돋보여 양식·한식 모두 미쉐린 스타…팬들 호감도↑

[헤럴드경제=나은정 기자] 정태영 현대카드 부회장과 DL그룹 4세가 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’에 출연한 손종원 셰프를 공개적으로 극찬해 이목을 끌고 있다.

정 부회장은 지난 7일 인스타그램에 손 셰프의 사진과 함께 장문의 글을 올려 그의 요리와 인품을 높이 평가했다. 그는 “오마카세나 코스 요리 식당을 좋아하지 않는다”며 “선택의 자유를 빼앗기고 과식하게 되며, 음식마다 곁들이는 설명에 대화를 방해받는다”고 밝혔다. 그러면서도 “지난해 겨울 방문했던 손 셰프의 ‘이타닉 가든’ 음식은 또 가고 싶을 만큼 인상 깊었다”고 평가했다.

정 부회장은 “술과 페어링해 나오는 깊은 맛의 음식은 코스 요리를 싫어하는 나조차 집중하게 만들었다”며 “미쉐린 2스타 이상의 음식”이라고 극찬을 보냈다. 이어 “이 정도 실력의 셰프들은 대부분 무뚝뚝하고 카리스마를 앞세우는데, 손 셰프는 처음 만나서 웃으며 상냥하게 반겨주는 성품도 남달랐다”며 “‘흑백요리사2’에서도 그 성품이 그대로 보인다”고 칭찬했다.

같은 날 DL그룹(옛 대림그룹) 오너가 4세이자 인플루언서인 이주영 씨도 손 셰프를 공개 응원했다. 이씨는 인스타그램에 손 셰프와 함께 찍은 사진을 공개하며 “이타닉이 제일 맛있다”고 치켜세웠다. 이는 전날 공개된 흑백요리사2 11~12화 톱7 결정전 결과에 대한 반응으로 풀이된다.

이씨의 공개 응원을 받은 손 셰프는 댓글로 하트 이모티콘을 달아 고마움을 표시했다.

이씨는 DL그룹 이해창 켐텍 대표의 외동딸이자 고(故) 이재준 대림그룹 창업주의 증손녀로, 인스타그램 팔로워와 유튜브 구독자를 합쳐 20만 명에 가까운 팬층을 보유한 인플루언서로 이름을 알렸다.

정 부회장과 이씨의 공개 호평을 받은 손 셰프는 국내 호텔 파인 다이닝을 대표하는 셰프 중 한 명이다. 서울 강남에 위치한 ‘조선 팰리스 이타닉 가든’과 중구에 위치한 프렌치 레스토랑 ‘라망 시크레’ 두 곳을 이끄는 손 셰프는 양식과 한식 분야에서 모두 미쉐린 스타를 받은 국내 유일의 셰프로 알려져 있다.

손 셰프는 지난해 JTBC ‘냉장고를 부탁해’ 출연을 계기로 대중에게 얼굴을 알렸고, 최근 ‘흑백요리사2’에서 뛰어난 요리 실력과 인간적인 매력으로 인기를 끌고 있다.