[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회(회장 정기환)가 말의 해 첫 시작과 함께 남자 박준현(81㎏급)과 우정명(–73㎏급)을 영입했다고 8일 밝혔다.

두 선수 모두 2003년생으로 각각 용인대학교와 한국체육대학교를 졸업하고 마사회에 입단한 유망주다.

업어치기를 주특기로 내세운 박준현은 스텝이 빠르고 상대보다 먼저 들어가 기술을 걸어 경기를 주도하는 타입이다. 속도감을 기반으로 한 기동성과 결정력으로 국가대표 1차 선발전도 통과하며 다가오는 2026 아이치·나고야 아시안게임을 겨냥하고 있다.

우정명은 허벅다리걸기가 주특기다. 초반부터 적극적으로 압박하며 흐름을 만들고 상대가 빈틈을 보이는 순간 ‘큰 기술’로 연결하는 승부사형 기질이다.

현재 김세현, 김화수, 김재민, 박준현까지 국가대표 선수 4명을 보유한 마사회 유도단은 2차 선발전에서 한 명이라도 더 국가대표 경쟁을 뚫기 위해 훈련 강도를 끌어올리고 있다. 마사회 유도단은 1996년 전기영, 2004년 이원희, 2008년 최민호, 2012년 김재범(현 감독)까지 올림픽 금메달리스트를 배출한 유도 명가다.

정기환 마사회장은 “새 얼굴과 함께 태극마크를 향해가는 열정, 전통이 만들어낸 자존심을 한데 모아 국제 대회에서 우수한 성과를 만들어내겠다”며 “국민들의 관심과 응원을 부탁드린다”고 밝혔다.