지역 건축사 재능 기부로 맞춤형 전문 상담 제공

[헤럴드경제(함평)=김경민기자]전남 함평군은 “민원인이 만족하는 건축 행정 구현을 위해 올해부터 무료 건축 민원 상담실을 운영한다”고 8일 밝혔다.

건축 민원 상담실은 민원인이 쉽게 이해하기 힘든 복잡하고 전문적인 건축 법령과 관련 궁금한 점에 대해 건축사들이 정확하고 상세한 상담을 제공할 예정이다.

상담실에서는 민원 발생이 많은 건축 허가·신고 절차, 건축물대장 관련 업무 등 건축 분야 전반에 걸친 폭넓은 상담이 이뤄진다.

특히, 실무 경험이 풍부한 지역 건축사 6명의 재능 기부로 운영되어 민원인이 쉽고 빠르게 이해할 수 있는 질 높은 상담이 제공될 것으로 기대된다.

건축 민원 무료 상담실은 군청 민원봉사과 사무실 내에 마련되며 매월 둘째, 넷째 주 평일 오후 2시부터 4시까지 별도의 예약 없이 방문하여 이용할 수 있다.

함평군 관계자는 “민원인께서 불편 사항을 쉽고 빠르게 처리할 수 있도록 맞춤형 전문 상담을 제공하겠다”며 “고객 만족 건축 행정 서비스 제공을 위해 앞으로도 다방면으로 노력하겠다”고 말했다.