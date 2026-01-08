시마네현 다음달 주최하는 ‘다케시마의 날’ 앞두고 日 언론, 일제히 韓 자극 말라 제언 닛케이 “‘미들파워’ 한일, 협력해야” 강조

[헤럴드경제=도현정 기자]다카이치 사나에 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언으로 중국으로부터 각종 보복을 당하고 있는 일본에서 독도 문제로 한국을 자극하지 말아야 한다는 ‘자중론’이 나오고 있다. 중국과의 갈등이 극에 달한 와중에 한국마저 등지면 안된다는 실리적 계산에서 나온 의견이다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 8일 시마네현이 주최하는 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)의 날’이 다음달 22일로 다가온 것을 지적하며, 행사에 각료를 보내는 등 한국을 자극할만한 행보를 보이면 안된다고 당부했다.

시마네현은 2월 22일을 ‘다케시마의 날’로 지정, 행사를 벌여왔다. 일본 정부는 2013년부터 작년까지 13년 연속으로 다케시마의 날에 차관급인 정무관을 보냈다. 다카이치 총리는 지난해 집권 자민당 총재 선거 당시 다케시마의 날 행사에 각료를 보내야 한다고 주장했다. 장관인 각료는 정무관보다 격이 높다.

다카이치 총리는 지난해 10월 취임 이후 독도가 자국 영토라는 억지 주장도 이어갔다. 최근 다케시마의 날 행사에 보낼 정부 인사와 관련해서는 “적절히 대응할 것”이라며 명확한 입장을 밝히지 않았다.

닛케이는 “다카이치 총리의 ‘암반 지지층’은 허락하지 않을 수도 있지만, 다카이치 총리에게는 현실주의자 정치가로서 더 높은 차원의 판단이 요구된다”며 한일간 협력이 긴요한 시기에 한국을 자극하지 말라는 제언을 했다.

닛케이는 국제 사회에서 한국과 일본은 ‘미들파워’로서 협력해야 한다는 측면을 강조했다. 미들파워는 패권국가는 아니지만, 국제 무대에서 적지 않은 영향력을 발휘하는 중견 국가를 뜻한다.

닛케이는 미국과 중국이 양대 강대국이라는 세계관으로 현재 상황을 인식하려 하는 것은 한국과 일본에 불이익이 된다며 “미중 양측을 견제하기 위해서라도 긴밀한 한일 관계가 중요하다”고 전했다. 이어 “양국 간 외교에서 양측 국민감정이 중요하다는 것은 말할 것도 없다”며 “다만 양국의 안전보장 환경, 이를 뒷받침하는 경제 환경은 더 중요하다”고 강조했다.

이어 한국과 일본 간에는 국민감정을 자극하는 복잡한 여러 문제가 있다며 “지금은 여기에 얽매여 있을 상태가 아니다”라고 호소했다. 이어 새해에 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하는 등 국제 정세가 혼란스럽다며 “지금은 국익을 넓게 챙겨야 한다”고 조언했다.

이는 지난해 다카이치 총리가 의회에서 했던 대만 유사시 일본 개입 발언이 예정에 없던 ‘애드리브’였던 것을 감안, 독도 문제로 한국과도 갈등을 빚을 것을 염려한 조언으로 보인다. 다카이치 총리의 발언 이후 중국은 여행 등 민간 차원에서의 교류 중단을 추진한데 이어, 지난 6일과 희토류 수출 통제, 7일에는 반도체용 가스 반덤핑 조사 등 산업 보복을 이어오고 있다.

중국의 대일(對日) 압박이 거세지자 일본의 싱크탱크나 매체들도 한국과 협력해 대응 방안을 찾아야 한다는 조언을 내놓고 있다. 도요타통상의 이마이 도시미쓰 사장은 요미우리신문에 중국의 희토류 통제 등에 대해 “한미일이 거국적으로 대응해야 한다”고 말했다.