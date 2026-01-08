[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 자치구들마다 2026년 신년 인사회를 잇달아 열고 있다.

성동구는 7일 오후 2시부터 3층 대강당서 ‘2026 성동구 신년인사회’가 열리고 있다.

이날 주인공은 정원오 성동구청장.

정 구청장은 더불어민주당 서울시장 후보군 중 앞선 주자로 부상하면서 올해 최고 관심 인물로 집중되고 있다.

이런 분위기를 반영한 듯 성동구 신년 인사회는 오후 1시부터 인파로 북적였다.

참석자들은 대부분 성동구민들 12년간 성동구청장을 하고 있는 정원오 구청장에 대한 응원의 몸짓으로 읽혀졌다.

정 구청장은 부인과 나란히 서 “새해 복 많이 받으세요”라고 일일이 악수하며 인사를 건냈다. 바로 옆에는 전현희, 박성준 국회의원과 남연희 성동구의회 의장, 박성근 성동구의회 복지건설위원장 등이 서서 구민들과 덕담을 나누었다.

또 정근식 서울시교육감도 참석해 축하했다.

이날 정 구청장은 신년사를 통해 “존경하는 성동구민 여러분

희망과 설렘으로 가득한 2026년 병오년(丙午年) 새해가 밝았다. 구민 여러분의 가정마다 건강과 웃음이 가득한 한 해가 되시기를 진심으로 기원한다“고 인사했다.

또 “진취적인 도전과 역동적인 기상을 상징하는 붉은 말의 해, 꿈꾸는 목표를 향해 힘차게 나아가는 한 해가 되시길 바란다”며 “감사하게도 제가 성동구청장으로서 구민 여러분 곁에서 함께 해온 지 어느덧 12년의 시간이 흘렀다”고 회고했다.

이어 “돌아보면 저는 구민들의 큰 사랑 속에서 많은 일을 할 수 있었던, 매우 행복한 구청장이었다. 그동안 성동구는 낡은 도심의 모습에서 벗어나 서울을 대표하는 중심 도시, 세계적 트렌드를 이끄는 도시로 자리매김했다”고 자랑했다.

또 “그 과정에서 성동구는 지난 12년간 ‘행정의 논리보다 구민의 삶이 먼저’라는 믿음으로, 구민 여러분의 목소리에 귀 기울이며 정성을 다해왔다. 그 여정이 쉽지만은 않았지만 답은 늘 구민들의 삶 속에 있었다. 시간을 들여 진심을 쏟으면 반드시 길이 보였고, 구민 여러분께서는 언제나 그 길의 든든한 동반자가 되어주셨다”고 감사했다.

이와 함께 “성동구가 이뤄온 혁신과 구민 삶의 변화는 모두 구정에 관심을 가지고 힘을 보태주신 구민 여러분이 계셨기에 가능한 일이었다. 진심으로 감사드린다. 앞으로도 저는 성동을 사랑하는 한 사람으로서, 여러분의 오랜 이웃으로서, 언제나 여러분의 삶 가까운 곳에서 계속해서 힘이 되어드릴 것을 다시 한번 약속드린다”고 말했다.

한편 이날 6.3지방선거에서 성동구청장을 노린 정지권 ·김기대 전 시의원과 유보화 전 성동구 부구청장 등이 구민들에게 인사를 하는 모습이 보였다.