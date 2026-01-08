퀄컴·웨이모·캐터필러 부스 방문 “AI·로보틱스 전환, 속도가 관건 ”산업 우선 적용 이유 ‘검증·안전’

장재훈(사진) 현대자동차그룹 부회장이 7일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 열린 ‘CES 2026’ 현장을 찾아 현대차그룹의 인공지능(AI)·로보틱스 전략과 관련해 “트랜스포메이션은 이제 방향의 문제가 아니라 속도의 문제”라고 강조했다.

장 부회장은 이날 현대차그룹 부스를 둘러본 뒤 기자단과 진행한 스탠딩 인터뷰에서 “AI라는 화두는 수년 전부터 있었지만, 실제 데이터를 기반으로 이를 구현할 수 있는지를 보기 위해 그룹사의 힘을 모았다”라며 이같이 밝혔다.

그는 “보스턴다이내믹스를 중심으로 휴머노이드 로봇뿐 아니라 각각의 설루션을 AI 쪽으로 전환할 수 있는 트랜스포메이션 전략을 함께 발표할 수 있었다는 점이 의미 있었다”며 “앞으로는 전 부문이 여기에 달라붙어 속도를 내야 한다”고 밝혔다.

실제 이번 CES를 전후로 시장의 이목이 현대차그룹의 로보틱스와 피지컬 AI 전략에 쏠렸다. 전시 개막 이후 현대차를 비롯해 현대모비스, 현대오토에버, 현대글로비스 등 로봇 생태계와 연관된 그룹 주요 계열사 주가가 크게 오르며 투자자들의 관심이 집중됐다. CES에서 제시된 기술 비전이 단기 이벤트를 넘어 중장기 성장 전략으로 해석되면서 기업 가치 재평가 기대가 반영된 것으로 풀이된다.

아울러 장 부회장은 전날 진행된 엔비디아와의 회동과 관련해서는 “(어제는) 격려하는 분위기였고, 이전에 만난 부분도 있어서 예방 차원의 자리였다. 구체적인 협력 확대 내용은 지금 단계에서 말씀드릴 수 없고, 나중에 말씀드리겠다”며 신중한 입장을 보였다. 장 부회장은 또 보스턴다이내믹스의 전동식 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 큰 주목을 받은 것과 관련해 국내 로보틱스 생태계 구상도 언급했다. 그는 “정부가 주목하고 있는 AI 정책과 동조해서 같이 가야 한다”며 “한국의 로보틱스랩도 있고, 서비스 로봇이지만 그 영역을 확장하려는 계획을 갖고 있다. 보스턴다이내믹스와의 협업 역시 구축 중”이라고 말했다. 이어 “중국이 로봇을 워낙 강조하고 있는 상황에서 시기적으로도 그렇고 속도 측면에서도 상당히 주목해야 할 부분”이라며 “생태계 구축 역시 얼마나 빠르게 가느냐가 중요하다”고 덧붙였다.

현대차그룹이 휴머노이드 로봇의 초기 적용 분야로 가정용이 아닌 산업 현장을 택한 이유에 대해서는 ‘검증’과 ‘안전’을 핵심 키워드로 꼽았다.

장 부회장은 “로봇을 실제로 어디에 어떻게 쓸 것인지, 그 과정에서 생성되는 데이터를 선순환 구조로 돌려 작업 품질과 작동 품질을 높여야 한다”며 “바로 소비자에게 가기보다는 우리 공장 환경에서 먼저 써보고, 거기서 개발된 기술이 산업 전반으로 확장될 수 있다고 생각한다”고 말했다.

라스베이거스=정경수 기자