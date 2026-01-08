광주문화신협 이사장 등 역임

신협중앙회는 제34대 신협중앙회장 선거에서 고영철(사진) 광주문화신협 이사장이 당선됐다고 8일 밝혔다. 당선인 임기는 3월 1일부터 2030년 2월 28일까지 4년이다.

고영철 당선인은 선거 당시 신협중앙회의 최우선 과제로 ‘재무상태조합의 정상화와 건전성 회복’을 꼽았다. 또 내부통제 강화, 미래 성장동력 발굴을 해결 과제로 제시했다.

고 당선인은 재무상태가 취약한 조합의 정상화를 위해 ▷경영정상화 지원자금 지원요건 완화 ▷상환준비금 잉여금 일부의 조합 출자를 통한 자본 확충 지원 ▷자본잠식 조합 대상 연계대출 및 여신형 실적상품 지원 확대 등을 제시했다. 신규 대손충당금 부담을 완화하기 위한 ‘(가칭) 매칭 충당금 펀드’ 구상도 함께 밝혔다.

부실채권(NPL) 관리체계와 관련해서는 NPL 자회사를 자산관리회사(AMC) 성격으로 전환해 장기 관리 기능을 강화하고, 사후정산을 통해 발생한 초과이익을 조합에 환원하는 구조를 검토하겠다고 했다. 예금자보호기금 역시 사후 보호를 넘어, 조합 건전화와 자본 확충에 기여하는 방향으로 역할을 확대할 필요가 있다고 강조했다.

내부통제 강화 방안으로는 순회감독 제도 활성화, 10개 신협 단위 그룹 관리, 전담역 제도 도입을 통한 상시 점검 체계 구축 등을 제시했다. 또 신협중앙연수원과 유관기관 협력을 통한 여신 전문인력 양성, 지역본부 심사역 제도 도입 등 여신 심사 역량 강화를 강조했다.

고 당선인은 당선 소감에서 “신협이 다시 현장과 조합원 중심으로 신뢰를 회복하고, 건전성과 성장 기반을 함께 다지는 데 최선을 다하겠다”며 “중앙회는 지역 신협이 제 역할을 할 수 있도록 받쳐주는 든든한 버팀목이 되어야 한다”고 말했다.

고 당선인은 광주문화신협에서 실무책임자·상임이사·이사장 등 주요 보직을 두루 역임했다. 광주문화신협은 전국 자산규모 상위권(2위) 조합으로 평가받으며 지역경제의 핵심 축 역할을 해왔다. 정호원 기자