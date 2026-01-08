실시간 진단기술 ‘SFL-R’ 적용 해저케이블 자산관리 세계 진출

한국전력과 LS전선이 실시간 케이블 진단 기술을 결합한 자산관리 설루션으로 해외 시장 공략에 나선다. 한전이 자체 개발한 케이블 상태 판정 기술의 해외 사업화를 위한 협력 사례라는 점에서 의미가 크다.

9일 한전에 따르면 양사는 지난 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 ‘CES 2026’에서 ‘케이블 상태판정 기술(SFL-R) 사업화 및 글로벌 시장 공동 진출’을 위한 계약을 체결했다.

이번 계약을 통해 양사는 LS전선이 운영 중인 지중·해저 케이블 자산관리 플랫폼에 한전의 ‘SFL-R’ 기술을 적용한다.

한전이 개발한 SFL-R은 실시간 전류 모니터링과 노이즈 제거 기법을 활용해 케이블 고장 시 99% 이상의 정확도로 사고 위치를 탐지하는 기술이다. 현재 제주 초고압직류송전(HVDC) 등 주요 전력망에 적용돼 운영 중이다. 현재 제주와 북당진-고덕 HVDC에서 운영중인 세계 유일의 실시간 전류 신호 측정 방식의 장거리 HVDC 케이블 모니터링 기술이다.

김동철(왼쪽) 한전 사장은 “SFL 분야를 넘어 초전도 등 미래 핵심 기술 분야에서의 지속적인 기술 교류로 세계시장에 공동 진출하겠다”고 강조했다. 배문숙 기자