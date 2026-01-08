[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 61%로, 2주 전보다 2%포인트(p) 올랐다는 여론조사 결과가 8일 나왔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 5일~7일 전국 만 18세 이상 남녀 1005명을 대상으로 진행해 이날 발표한 전국지표조사(NBS) 결과에 따르면 이 대통령의 국정 운영에 대해 ‘잘하고 있다’(매우+잘함)는 긍정적 평가는 61%, ‘잘못하고 있다’(매우+못함)는 부정적 평가는 29%로 조사됐다.

정당 지지도는 ‘더불어민주당’ 39%, ‘국민의힘’ 23%, ‘조국혁신당’ 3%, ‘개혁신당’ 3%, ‘진보당’ 1% 등의 순으로 나타났다.

이 대통령이 초대 기획예산처 장관 후보자로 국민의힘 출신 이혜훈 전 의원을 지명한 것에 대해 ‘잘한 결정이다’는 긍정적 평가가 35%, ‘잘못한 결정이다’는 42%로 부정적 평가가 높게 나타났다.

해당 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 18.2%였다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.