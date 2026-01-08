감기 치료 효과 없는 체력 보충용 감기약 보조제로 도움 줄 수 있어 ‘의약품’ 쌍화탕, OO쌍화는 ‘식품’

#. 30대 여성 A 씨는 초기 감기 증상을 막으려 쌍화탕을 자주 이용한다. 그는 “으슬으슬 몸살이 날 것 같거나, 조금이라도 감기 기운이 있으면 약국에서 쌍화탕을 산다”며 “마시고 푹 자고 나면 다음 날 괜찮아지는 것 같다”고 말했다.

감기 기운을 느낄 때 쌍화탕을 마신다는 이들이 적지 않다. 과연 쌍화탕에 감기 증상 완화 효과가 있는 걸까.

결론부터 말하자면 쌍화탕에는 감기 치료 효능이 없다. 약사인 지은실 건강기능식품 셀메드 자문위원은 “쌍화탕은 감기약이나 호흡기질환 치료제가 아니다”라고 설명했다.

만일 쌍화탕을 먹고 감기 증상이 약해졌다고 느낀다면, 이는 자양 강장 효과가 나타난 것이다. 사실상 피로해소제 역할이다. 쌍화탕이라는 뜻도 기와 혈을 쌍으로 조화롭게 한다는 의미다.

지은실 약사는 “쌍화탕은 면역력 상승과 피로 해소, 뻐근한 근육통 등에 효과가 있다”라며 “치료 효과를 높이기 위해 감기약의 보조로 먹기 좋다”라고 했다. 그러면서 “체력이 떨어진 경우 쌍화탕을 먹으면 기력 회복으로 감기를 이기는 데 도움을 줄 수는 있다”라고 덧붙였다.

이런 효능은 쌍화탕의 한약 약제 성분에서 비롯된다. 쌍화탕은 백작, 당귀, 황기, 천궁, 숙지황, 감초, 육계 등으로 만든다. 약제 중 백작약은 근육의 이완 및 통증 완화를, 숙지황과 황기는 기력 보충, 육계·생강은 체온 상승, 감초는 항염 효과를 낸다.

조선시대 의서에서도 효능이 기록돼 있다. ‘동의보감’에서 쌍화탕은 “정신과 기운이 다 피곤하고 기와 혈이 상했을 때, 또는 중병을 앓은 뒤 기가 부족해서 땀이 날 때 증상을 치료한다”라고 적혀 있다.

조선 후기 의서 ‘의휘’에도 “감기에 자주 걸려 피로한 증상에는 쌍화탕을 자주 복용하는 것이 가장 좋다”라고 기록돼 있다. 모두 감기 증상의 치료보다 기력 회복을 촉진하는 처방이다.

지 약사는 “쌍화탕은 감기나 병을 앓았을 때, 또는 힘든 일을 한 후 체력 보충용으로 권하는 약제”라며 “겨울에 자주 찾게 되지만, 여름철 땀을 많이 흘리거나 기력이 떨어졌을 때도 좋다”라고 말했다.

쌍화탕을 살 때는 제품별 구분도 필요하다. 쌍화탕은 ‘의약품’과 ‘일반 액상차 또는 혼합 음료’의 2가지 형태로 구분된다. 식품의약품안전처에 따르면 약국에서 판매하는 쌍화탕은 생약 성분의 일반 ‘의약품’이다. 반면 편의점이나 온라인을 통해서 사는 것은 의약품이 아닌 ‘식품’이다.

제품명으로도 구분할 수 있다. 우리가 흔히 사는 ‘OO탕’은 일반의약품으로 약국에서 판매한다. 하지만 제품명이 ‘OO쌍화’라면 식품에 해당한다.

쌍화탕 복용을 조심해야 하는 경우도 있다. 몸에 열이 많은 사람은 복용 시 열을 더 올릴 수 있다. 임산부는 당귀·천궁·작약 성분이 자궁 수축에 영향을 줄 수 있어 주의가 필요하다. 육성연 기자