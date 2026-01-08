부스에 디지털아트 체험공간 운영

삼성전자는 2026년형 유기발광다이오드(OLED) TV 라인업에 삼성 아트 스토어를 도입한다고 7일(현지시간) 밝혔다.

삼성 아트 스토어는 고전 명작부터 현대 작품까지 전 세계 유명 미술관과 예술가들의 작품 5000여 점을 갤러리와 같은 4K 화질로 감상할 수 있는 삼성 TV 전용 예술 작품 구독 서비스다. 올해는 OLED에도 삼성 아트 스토어를 적용해 소비자들이 다양한 삼성 TV 라인업에서 세계적인 작품들을 감상할 수 있도록 할 계획이다.

삼성전자는 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자 전시회 ‘CES 2026’에서 단독 전시관을 마련하고 자사 제품과 서비스를 소개하는 ‘더 퍼스트룩(The First Look)’ 행사를 개최했다. 단독 전시관 내 ‘엔터테인먼트 컴패니언’ 존에 디지털 아트 체험 공간인 ‘아트큐브’를 마련해 2026년형 마이크로 RGB, OLED, 더 프레임과 삼성 아트 스토어의 다양한 작품들을 활용해 디지털 아트 경험을 선보였다.

아트큐브 내부로 들어서면 삼성 아트 스토어의 작품들이 공간 전체를 감싸 작품 속에 들어온 듯한 몰입감을 느낄 수 있다.

한편 삼성전자는 세계 최대 아트 페어인 ‘아트 바젤’의 공식 디스플레이 파트너사로, 홍콩, 바젤, 파리, 마이애미 비치에서 개최되는 아트 바젤의 전시 작품들을 삼성 아트 스토어에 선보이고 있다. 라스베이거스=김현일 기자