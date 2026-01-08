[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]제8기 칠곡군 SNS 서포터즈가 공식 출범했다.

8일 칠곡군에 따르면 지난 6일 군청 소통마루 회의실에서‘제8기 칠곡군 SNS 서포터즈 발대식’을 개최했다.

이날 행사에는 김재욱 칠곡군수를 비롯해 서포터즈 등 20여 명이 참석했다.

발대식은 서포터즈 활동 가이드라인과 콘텐츠 제작 시 유의사항, 저작권 준수와 개인정보 보호 등 온라인 콘텐츠 제작에 필요한 기본 사항에 대한 교육으로 시작됐다.

이어진 본행사에서는 국민의례를 시작으로 위촉장 수여, 선서문 낭독, 인사말, 기념촬영 순으로 진행됐다. 참석자들은 서포터즈로서의 역할과 책임을 공유하며 향후 활동 일정과 운영 방식에 대한 설명을 들었다.

위촉된 제8기 SNS 서포터즈는 2026년 1월부터 12월까지 1년간 활동한다.

서포터즈는 칠곡군의 축제와 관광, 자연환경, 문화 행사, 생활 정보 등을 주제로 사진과 글, 영상 콘텐츠를 제작해 SNS 채널을 통해 지역 소식을 전할 예정이다.

이번 8기 SNS 서포터즈는 지난해 12월 공개 모집과 내부 심사를 거쳐 최종 선발된 15명으로 구성됐다.

이 가운데 5명은 숏폼 영상 제작을 담당한다. 모집 과정에서는 6대 1의 경쟁률을 기록했으며 주부·회사원·프리랜서 등 다양한 직업과 연령대의 참여자들이 함께 활동한다.

김재욱 칠곡군수는“SNS 서포터즈는 칠곡군의 모습을 주민 눈높이에서 전달하는 중요한 역할을 맡고 있다”며“현장의 다양한 이야기를 꾸준히 전해주길 바란다”고 말했다.