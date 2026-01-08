[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]호산대가 경북도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업을 기반으로 외국인 유학생 대상 취업 프로그램을 본격 도입하며 외국인 유학생의 국내 취업 성공 사례를 지속적으로 창출하고 있어 주목받고 있다.

8일 호산대에 따르면 최근 외국인 유학생 5명이 경북 지역 자동차 부품 전문 중견기업인 효림산업에 취업해 경북도 전문인력비자(E-7-1)를 취득하는 성과를 거뒀다.

이 가운데 효림산업은 호산대와의 산학협력을 통해 외국인 유학생의 현장 연계 및 채용을 적극 추진하며 대표적인 성공 사례로 평가받고 있다.

효림산업은 1998년 설립된 자동차 부품 전문 기업으로, 디스크, 너클, 서포트링, 프로펠라샤프트 등 고정밀 자동차 핵심 부품을 생산하며 안정적인 기술 경쟁력을 갖추고 있다.

특히 효림산업은 호산대와의 산학협력을 통해 외국인 유학생을 대상으로 현장 실습 연계, 직무 이해 교육, 채용 연계 프로그램을 운영하며 지역 산업의 인력 수요와 대학 교육을 실질적으로 연결하는 협력 모델을 실천하고 있다.

호산대의 RISE 취업 프로그램은 지역 산업 수요와 외국인 유학생의 전공·역량을 유기적으로 연계하는 ‘지역 정주형 인력 양성 모델’을 핵심으로 한다.

단순 취업 연계에 그치지 않고, 교육–현장 연계 교육–취업–정주로 이어지는 단계별 지원 체계를 구축한 것이 특징이다.

효림산업 주식회사 정영인 과장은 “앞으로도 호산대학교와의 협력을 통해 모범적인 산학협력 모델을 지속적으로 구축해 나가고, 이를 바탕으로 글로벌 인재 육성과 기업 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.

김재현 호산대 총장은 “효림산업과 같은 지역 우수 기업과의 협력은 외국인 유학생 취업 성공의 핵심 요소”라며 “RISE 사업을 통해 대학 교육과 지역 산업을 연결하는 실질적인 취업 모델을 확대하고 외국인 유학생이 지역 사회의 지속 가능한 인적 자원으로 정착할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.