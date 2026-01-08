[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 대구를 대표할 우수 숙련기술인을 발굴하고 육성하기 위해 ‘2026년도 대구시 지방기능경기대회’ 참가자를 모집한다고 8일 밝혔다.

이번 대회는 기계, 금속·수송 등 7개 분과 51개 직종을 대상으로 하며 오는 4월 6일부터 10일까지 대구시 일대 지정경기장에서 5일간 개최된다.

대구시가 주최하고 대구시 기능경기위원회(한국산업인력공단 대구지역본부)가 주관하는 이 대회는 지역 숙련기술인의 사기진작과 기능 수준 향상에 기여하고, 지역 내 기술·기능 개발을 촉진하고자 매년 열리고 있다.

참가원서 접수 기간은 오는 12일부터 23일까지며 마이스터넷 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

참가 자격은 국제기능올림픽대회 또는 전국기능경기대회에 참가해 입상한 사실이 없는 사람으로, 접수 마감일 기준 대구시에 6개월 이상 거주한 시민이라면 누구나 참여 가능하다.

대회 직종별 입상자(1·2·3위, 우수상)는 대구시 기능경기위원회 위원장의 추천을 받아 오는 8월 인천에서 열리는 ‘제61회 전국기능경기대회’에 대구시 대표 자격으로 참가하게 된다.

또 입상자는 ‘국가기술자격법’에 따라 해당 직종 기능사 자격 취득 및 산업기사 종목 필기 응시 자격을 부여받는다.

대회와 관련된 자세한 사항은 대구시 기능경기위원회(한국산업인력공단 대구지역본부 로 문의하거나, 우수숙련기술인 종합 포털사이트 ‘마이스터넷 홈페이지’를 참고하면 된다.

박기환 대구시 경제국장은 “지역 인재들의 기술 역량을 키우고 숙련기술인의 위상을 더욱 높일 수 있도록 대회 준비에 최선을 다하겠다”며 “지역 우수 숙련기술인들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.