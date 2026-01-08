[헤럴드경제=박세정 기자] SOOP은 리그오브레전드 중국 프로 리그 ‘LPL’과 유럽 지역 프로리그 ‘LEC’를 생중계한다고 8일 밝혔다.

이번 생중계는 상위권 팀들의 경기를 국내 이용자들에게 소개해, 해외 팀들의 전력과 전략 흐름을 쉽게 파악할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

이와 함께 SOOP은 브라질 CBLOL, 북미 LCS, 아시아-태평양 지역의 LCP 등 주요 해외 LoL 리그 경기를 플랫폼 내에서 시청 가능하도록 제공한다. 해당 리그들은 영문 중계를 통해 각 지역 리그의 경기력과 시즌 흐름을 확인할 수 있다.

또한, e스포츠 페이지를 통해 리그 구분 없이 당일 진행되는 글로벌 LoL 경기 일정을 한눈에 확인할 수 있다. 이용자들은 여러 채널을 오가며 경기를 찾아볼 필요 없이 SOOP에서 자연스럽게 시청을 이어갈 수 있을 것으로 SOOP은 기대했다.

한편, SOOP은 LCK 10개 구단 중 DN 수퍼스, T1, 젠지, KT, DRX, BNK FEARX, Dplus Kia 등 7개 구단과 파트너십을 이어가며, 공식 리그 오브 레전드 중계와 선수 개인 방송, 협업 콘텐츠 등 LoL 관련 콘텐츠를 폭넓게 제공하고 있다.