KGM ‘이스타나’ 명성에 전동화 기술 더해 정부 차량 인증 절차 완료…출시 임박

[헤럴드경제=권제인 기자] KGM 커머셜(KGMC)은 국내 최초로 개발한 7m급 저상 전기버스의 차명을‘이-스타나(E-STANA)’로 확정하고 출시 준비를 위한 인증을 완료했다고 8일 밝혔다.

이-스타나는 KG 모빌리티(KGM)가 1995년 출시한 소형 승합차(밴) ‘이스타나(ISTANA)’의 명성을 계승했다. 브랜드 네임 첫 알파벳 ‘I’를 ‘E(Electric)’로 전환해 전기 승합차 시대의 친환경 모빌리티 기업으로의 새로운 도약을 하겠다는 의지를 담아 차명을 확정했다는 게 회사 측의 설명이다.

또한, KGM의 이스타나는 마인어(말레이-인도네시아어)로 ‘궁전’이라는 뜻으로, 이동의 편리성 및 편안함 등을 두루 갖춘 ‘달리는 궁전’이라는 브랜드의 명성을 KGMC의 전동화 기술로 계승한다는 의미를 더했다.

KGMC가 국내 최초로 개발한 7m급 저상 전기 버스 이-스타나는 국내 좁은 도로 여건을 고려해 마을(시내)버스(23인승)와 자가용 버스(22인승)로 각각 개발했으며 전장 7800㎜·전폭 2095㎜로 대형 시내버스 운행이 어려운 도로에 적합하고 전고는 2980㎜로 여유로운 공간감을 제공한다.

또한, 12.3인치 디지털 계기판, 전자식 파킹 브레이크 시스템(EPB), 전자식 브레이크 시스템(EBS), 오토홀드, 차체 자세 제어 장치(ESC), 후방 추돌 방지 장치(RCW) 등 운전자 편의 및 안전장치는 물론 휠체어 탑승 편의 장치도 적용(시내버스 기준)했다.

어린이 통학 버스 및 관광버스 등의 자가용 버스는 고속도로 운행이 가능해 차선이탈 경고장치(LDWS), 전방 추돌 방지 장치(FCW), 어댑티브 크루즈 콘트롤(ACC), 비상 자동 제어 장치(AEBS) 등을 탑재함으로써 다양한 위험 상황에서 능동적으로 제어하도록 했다.

이 외에도 이-스타나는 삼성SDI의 154.8kWh의 리튬-이온 고전압 배터리가 탑재돼 1회 충전 328㎞를 주행할 수 있으며, 배터리 셀 내부 열전위 방지 기능을 탑재해 안전성을 높였다. 뒷바퀴 굴림의 전기모터는 최고출력 243㎾를 발휘한다.

KGMC 관계자는 “이-스타나 마을(시내)버스는 국토교통부 및 기후에너지환경부 차량 인증 절차를 완료하고 전기차 보조금 및 친환경차 등재 절차가 진행 중이며, 자가용 버스는 인증 절차를 준비하고 있다”며 “모든 절차가 마무리되면 본격적인 양산을 시작하고 본 계약을 실시할 계획이다”고 말했다.

이로써 KGMC는 7m 저상 전기 버스를 추가함에 따라 11m 및 9m 친환경 버스를 비롯해 중∙대형 시외버스 등 제품 라인업을 확대하며 시장을 넓혀 나간다는 방침이다.