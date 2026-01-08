송금수수료 건당 3900원 송금 과정 실시간 추적 해외주소 자동완성 서비스 제공

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스뱅크는 ‘보내면 보이는 해외송금’이라는 슬로건과 함께 해외 송금 서비스를 시작한다고 8일 밝혔다. 고객은 송금 거래 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있고, 수취인은 송금인이 보낸 금액 그대로 받을 수 있도록 해 수수료 혜택과 편의성을 더했다.

송금은 전세계 30개국의 ‘해외 은행’이라면 어디든 가능하다. 가능한 통화는 7종으로, 한국인들이 가장 많이 송금하는 주요국 통화인 USD·EUR·CAD·GBP·AUD·SGD·HKD가 지원된다.

토스뱅크는 해외 송금 서비스에서 투명성과 편리성을 제공하는 데 방점을 두었다. 그간 이용 고객은 ‘내가 보낸 돈이 제대로 전달됐는지’ ‘그 시점은 언제인지’와 같은 수취 과정을 알 수 없었지다. 토스뱅크는 송금한 금액이 수취인에게 전달되는 과정을 투명하게 공개해 송금하는 순간부터 수취인의 계좌에 입금되기까지 거래 과정을 투명하게 추적할 수 있게 했다.

또한 토스뱅크는 ‘해외 주소 자동 완성 서비스’를 제공해 수취인이 직접 정보를 입력하는 부담을 덜고 오입력의 발생 가능성은 낮췄다. 국가 간 자금 이동을 위해 수취인의 해외 계좌와 거주지 주소 등을 상세히 기재해야 하는 불편을 해소했다.

실시간 송금도 지원한다. EUR·SGD·GBP·HKD 등 주요 통화는 1시간 이내 송금이 완료된다. USD·CAD·AUD 등도 최대 24시간(영업일 기준 1~2일) 이내 수취인에게 전달된다.

수수료에 대한 경험도 개선했다. 토스뱅크는 중개 은행의 개입을 없애 고객이 보낸 금액 그대로 전달될 수 있는 구조를 설계했다. 수수료는 건당 3900원이다.

아울러 고객들은 미리 환전해 둔 외화를 토스뱅크 외화통장에서 곧바로 해외로 보낼 수 있다. 외화통장으로 해외에서 받은 외화는 재환전 과정에서 ‘조건 없는 무료환전’ 혜택을 받는다.

토스뱅크 관계자는 “해외 송금의 경우 상대적으로 큰 금액을 해외로 보내야 하는 경우가 많아 고객들이 느끼는 불안과 불편이 적지 않았다”며 “해외 송금은 어렵고 느리고 불안한 것이라는 문법을 깨고, 은행으로서 토스뱅크가 갖춘 신뢰와 안정이 고객들에게는 투명성과 편리성의 가치로 완성될 것”이라고 말했다.