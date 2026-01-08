당국, 일부 기술기업에 주문 중단 지시 “H200 허용 시 중국산 칩 일정 비율 의무화 논의”

[헤럴드경제=서지연 기자] 중국 정부가 자국 기술기업들에 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 칩 H200 구매를 일단 중단하라고 지시한 것으로 전해졌다. 미국의 수출 규제 완화로 중국 기업들의 H200 수요가 급증하자, 중국 당국이 구매 조건과 산업 파급 효과를 사전 점검하며 제동을 건 모습이다.

7일(현지시간) 정보기술(IT) 전문 매체 디인포메이션에 따르면 중국 정부는 일부 기술기업들에 엔비디아 H200 칩 구매 주문을 당분간 보류하라고 지시했다. 정부 차원에서 H200 구매를 허용할지 여부와, 허용 시 어떤 조건을 붙일지를 결정할 때까지 추가 주문을 하지 말라는 취지다.

소식통들은 중국 당국이 정부 검토가 끝나기 전에 기업들이 대규모로 H200 구매에 나서는 상황을 원치 않고 있다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 H200의 중국 판매를 허용하자, 중국 기업들이 앞다퉈 구매 주문에 나선 것이 이번 조치의 배경으로 지목된다.

디인포메이션에 따르면 중국 정부는 최근 몇 주간 칩 설계업체, 제조업체, 주요 기술기업들을 잇달아 불러 회의를 열고 H200 구매 가이던스를 논의해 왔다. 당국은 기업별 H200 수요를 개별적으로 파악한 뒤, 이를 바탕으로 정책 방향을 검토 중인 것으로 전해졌다.

특히 중국 정부는 기업들이 H200을 구매할 경우, 그에 상응하는 일정 비율의 중국산 AI 칩을 함께 구매하도록 의무화하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 세 명의 소식통은 이 비율이 중국산 칩의 대체 가능성, 그리고 중국 내 공급망이 해당 수요를 감당할 수 있는지에 대한 평가를 토대로 결정될 것이라고 전했다.

이는 단순한 수입 관리 차원을 넘어, 해외 첨단 칩 도입과 동시에 중국 자체 AI 반도체 생태계를 육성하려는 전략으로 해석된다. 중국 당국이 H200을 ‘완전 개방’하기보다, 자국 칩 산업을 보호·지원하는 조건부 허용 방식을 택할 가능성이 거론되는 이유다.

한편 엔비디아는 중국 수요가 여전히 강하다는 입장을 유지하고 있다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 6일 CES 2026가 열린 미국 라스베이거스에서 열린 언론·애널리스트 간담회에서 “중국 고객들의 수요가 매우 높다”며 “공급망을 가동해 H200이 생산 라인에서 쏟아져 나오고 있다”고 말했다.

중국 정부가 H200 수입을 승인할 것으로 보느냐는 질문에는 “중국 정부로부터 별도의 발표가 나오지는 않을 것으로 예상한다”며 “구매 주문서가 실제로 들어오느냐가 모든 것을 말해줄 것”이라고 밝혔다.