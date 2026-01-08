처방전 전송부터 결제까지…앱으로 ‘뚝딱’ 실시간 조제 현황 확인…헛걸음 ‘제로’

[헤럴드경제=최은지 기자] 병원 예약 및 비대면 진료 플랫폼 굿닥이 비대면 진료 후 약 수령 과정을 획기적으로 개선한 ‘약국용 어드민’ 서비스를 선보인다.

굿닥은 8일 처방전 전송부터 약 조제 현황 확인, 약제비 사전 결제까지 비대면 진료의 전 과정을 앱 하나로 연결하는 ‘약국용 어드민’을 출시했다고 밝혔다.

이번 서비스는 환자와 약국 모두의 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 기존에는 비대면 진료를 마친 환자가 일일이 약국에 전화를 걸어 약 재고나 조제 가능 여부를 확인하고 방문해야 하는 번거로움이 있었다.

하지만 이번 솔루션 도입으로 환자는 주변의 굿닥 제휴 약국에 처방전을 즉시 전송하고, 앱 내에서 ▷조제 진행 단계 ▷약제비 결제 ▷수령 예상 시간 등을 실시간으로 확인할 수 있게 됐다.

약국 업무 효율성도 크게 개선된다. 광학문자인식(OCR) 기술을 적용해 처방전의 텍스트를 자동으로 추출, 약국관리시스템(PMS) 입력 절차를 간소화했다. 이를 통해 약사는 조제 준비 시간을 단축하고 운영 효율을 높일 수 있다.

장영주 굿닥 대표는 “비대면 진료 이후 단계까지 아우르는 서비스 고도화를 통해 환자와 약국이 겪는 불편을 해소하고자 했다”며 “앞으로도 플랫폼 경쟁력을 강화해 끊김 없는 의료 경험을 제공하겠다”고 말했다.

굿닥은 현재 소아청소년과, 내과 등 총 21개 진료 과목에서 비대면 진료 서비스를 제공하고 있으며, 초진·재진 구분 없이 앱을 통해 진료를 받을 수 있다.